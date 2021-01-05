Yusufeli'nde 3 katlı ev yandı
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Yusufeli'nde 3 katlı ev yandı

05.01.2021 15:45 | Son Güncelleme: 05.01.2021 15:48
Yusufeli'nde 3 katlı ev yandı

Artvin'in Yusufeli ilçesindeki çıkan yangında 3 katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Artvin'in Yusufeli ilçesindeki çıkan yangında 3 katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Altıparmak köyü Börekli Mahallesi'nde Harun Özçelik'e ait 3 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden Harun ve Nazlı Özçelik çiftinin yardım isteği üzerine yangına müdahale etmeye çalışan mahalle sakinleri başarılı olamayınca jandarma ve itfaiyeye bilgi verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonrası yangın söndürüldü.

Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yener Dedeoğlu

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