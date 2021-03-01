Yusuf Güney, kürk giyen Bülent Ersoy'a demediğini bırakmadı: Erkek oldun, kadın oldun ama insan olamadın

Bülent Ersoy'un 450 bin TL ödeyerek satın aldığı paltosunda, 55 tilki kürkünün kullanılması sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Tepkilerin odağı haline gelen Ersoy'a en sert tepkilerden biri de şarkıcı Yusuf Güney'den geldi.

"VİCDANIN YOK"

Sosyal medya hesabından Bülent Ersoy'un kürklü fotoğrafını paylaşan Güney, "Erkek oldun, kadın oldun, solist oldun, assolist olsun, zengin oldun, sultan oldun ama bir insan olamadın Bülent Ersoy. Para senin, zevk senin. Vicdanın yok, alıyorsun. Marifetmiş gibi paylaşmasan olmaz mı" ifadelerini kullandı.

YUSUF GÜNEY KİMDİR?

Yusuf Güney 5 Haziran 1984'de Trabzon'da doğdu. Aslen Gümüşhane Kelkit'li olan Yusuf Güney, 14 yaşına kadar Trabzon'da yaşadıktan sonra ailesiyle birlikte Londra'ya taşındı ve ilk albümünü piyasaya sürmeden önce Londra'da yaşadı. Londra'da çalıştığı bir şirkette başarılı olması sebebiyle genç yaşta pazarlama müdürlüğü yapan Güney, 2005 yılının Haziran ayında Türk pop müzik sanatçısı Rafet El Roman'ın Londra'da verdiği bir konserinde sanatçıyla tanışmasıyla müzik dünyasına ilk adımlarını attı.

Rafet El Roman ve Yusuf Güney

O günden beri beste çalışmalarını hızlandırdı ve 2008 yılında ilk bestesi "Aşk-ı Virane" Rafet El Roman'ın 2008 tarihli albümü Bir Roman Gibi'de kendine yer buldu. Şarkıcı, bu başarıların neticesinde Bir Sevda Masalı isimli ilk albümünü Rafet El Roman'ın prodüktörlüğünde 12 Şubat 2009 tarihinde çıkardı. Ardından 2012 yılında 3 şarkı ve 3 remixten oluşan Kader Rüzgarı isimli maksi single albümünü çıkaran Güney, 2013 yılında Sevgi Arsızı albümünü, 2014 yılında Hazin isimli single, 2016 yılında Kaptan albümünü, 2018 yılında Yaradanım isimli single, 2019 yılında Çak Bi Beşlik isimli single ve 2020 yılında Duydun mu isimli single çıkardı.