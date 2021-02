Yusuf Güney, "her an her şeyi yapabilirim" dedi

Oyuncu ve sunucu Esra Sönmezer, kendi formatı olan birbirinden ünlü konukları ağırlayacağı "Çatlak Patlak Muhabbetler" adlı talk show'u için ilk bölüm çekimini gerçekleştirdi.