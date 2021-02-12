Yusuf Güney, "her an her şeyi yapabilirim" dedi
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Yusuf Güney, "her an her şeyi yapabilirim" dedi

12.02.2021 13:41 | Son Güncelleme: 12.02.2021 13:56
Yusuf Güney,

Oyuncu ve sunucu Esra Sönmezer, kendi formatı olan birbirinden ünlü konukları ağırlayacağı "Çatlak Patlak Muhabbetler" adlı talk show'u için ilk bölüm çekimini gerçekleştirdi.

Sönmezer'in ilk konuğu ise Yusuf Güney oldu. Program çekimi sonrası kamera karşına geçen Esra Sönmezer ve Yusuf Güney, sürprizlerle dolu birprogram olduğunu söyledi.

14 Şubat için bir planı olmadığını söyleyen Güney, hayatında kimsenin olmadığını ama evliliğe sıcak baktığını dile getirdi.

Yusuf Güney, 'her an her şeyi yapabilirim' dedi
Oyuncu ve sunucu Esra Sönmezer ve Yusuf Güney

Esra Sönmezer'in üstelemesi üzerine köşeye sıkışan Yusuf Güney, "her an her şeyi yapabilirim" dedi. Şu sıralar bir çizgi film projesi üzerinde çalıştığını anlatan Yusuf Güney, birçok ismin taklidini yapabildiğini söyledi.

Yusuf Güney, Barış Manço'nun Adam Olacak Çocuk programıyla ilgili çıkan polemiğin de gerçek yüzünü açıkladı. Güney, Barış Manço'nun programının devamını yapmak gibi bir durumun asla söz konusu olmadığını açıkladı.

Sevgililer Günü' nde Planı Yok!…

14 Şubat Pazar günü için bir planı olmadığını da söyleyen Yusuf Güney, hayatında şu an kimsenin olmadığını ama evliliğe sıcak baktığını dile getirdi. Şu sıralar bir çizgi film projesi üzerinde çalıştığını anlatan şarkıcı Yusuf Güney, birçok ismin taklidini yapabildiğini de söyledi.

Kaynak: Bültenler

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