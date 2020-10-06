Yusuf Günay kimdir? Yusuf Günay kaç yaşında? Yusuf Günay nereli?

1965 yılında dünyaya gelen Bürakrat ve Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay nereli? Yusuf Günay kimdir? Yusuf Güney ne mezunu? Yusuf Günay evli mi?

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, hem özel hayatı hem de iş hayatında merakla takip ediliyor. Peki, Yusuf Günay nereli? Yusuf Günay kimdir? Yusuf Güney ne mezunu? Yusuf Günay evli mi?

YUSUF GÜNAY KİMDİR?

Sinop'ta doğan Günay, 1994 yılında Galatasaray Üniversitesi kuruluş kanununu dönemin Devlet Bakanı Sayın Coşkun Kırca ile birlikte hazırlayan ekipte yer almıştır. 2001 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kurucu Başkanı olarak Bakanlar Kurulu kararıyla 6 yıl süre ile atanmış, bu süre içerisinde merkezi Roma'da bulunan Akdeniz Ülkeleri Enerji Kurumları (MEDREG) Başkan Yardımcısı ve merkezi Budapeşte'de bulunan Enerji Düzenleyici Kurumları Birliği (ERRA) Başkanlığını yürütmüştür. Evli ve 2 çocuk babası olan Yusuf Günay, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

YUSUF GÜNEY NE MEZUNU?

1985 yılında A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye)'nden mezun olmuştur. Başbakanlıkta 1986 – 2001 yılları arasında Başbakanlık Uzmanı, Ekonomik Kararlar Daire Başkanı, Kanunlar ve Kararlar Genel Müdür Yardımcısı ve Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürü olarak görev yapmıştır.