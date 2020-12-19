Yürüyüşe çıktığı dağda mahsur kalan genç, 7 saatlik çalışmayla kurtarıldı (2)
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Yürüyüşe çıktığı dağda mahsur kalan genç, 7 saatlik çalışmayla kurtarıldı (2)

19.12.2020 02:35 | Son Güncelleme: 19.12.2020 02:39
Yürüyüşe çıktığı dağda mahsur kalan genç, 7 saatlik çalışmayla kurtarıldı (2)

'BENİM İÇİN HELİKOPTER GELECEĞİNİ HİÇ DÜŞÜNMEZDİM'Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, yürüyüş yapmak için çıktığı dağlık alanda kaybolan ve mahsur kaldığı bölgeden donmak üzereyken 7 saat sonra askeri helikopterle kurtarılan Hüseyin Acar'ın, kurtarma çalışmalarında helikopter...

'BENİM İÇİN HELİKOPTER GELECEĞİNİ HİÇ DÜŞÜNMEZDİM'

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, yürüyüş yapmak için çıktığı dağlık alanda kaybolan ve mahsur kaldığı bölgeden donmak üzereyken 7 saat sonra askeri helikopterle kurtarılan Hüseyin Acar'ın, kurtarma çalışmalarında helikopter kaldırılmasını şaşkınlıkla karşıladığı öğrenildi. Hüseyin Acar'ın havanın kararmasının ardından kendisine ulaşmaya çalışan AFAD ekiplerine cep telefonuyla üşüdüğünü söylemesi üzerine hipotermi geçirebileceği belirlendi. Acar'ın hipotermi geçirme riski üzerine bölgeye helikopter gönderildi. Dağa yaklaşan helikopter havada iken Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi bölgeye indi. Acar, kurtarma operasyonunda sepete bağlanarak, helikoptere alındı. 11. Komando Tugay Komutanlığı'na inen helikopterden ambulansa alınarak Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülen Acar'ın sağlık durumunun iyi olduğu ancak soğuk ve susuzluktan etkilendiği için kontrol altında tutulacağı öğrenildi. Acar'ın kendisinin kurtarılması için helikopter kaldırılmasına da şaşırdığı öğrenildi. 

'BENİM İÇİN HELİKOPTER GELECEĞİNİ HİÇ DÜŞÜNMEZDİM' DEMİŞ

Hastaneye gelen eniştesi Erdem Ütgül, gezmek amacıyla Hüseyin Acar'ın dağa gittiğini ve kaybolduğunu belirterek, "Devletimizden Allah razı olsun, onu kurtardılar. Helikopter geldi, bulunduğu yerden hemen kurtardılar. Hastaneye getirdiler, sağlık durumu iyi. Hüseyin, bana 'Benim için helikopter geleceğini hiç düşünmezdim" dedi.  Devletimiz onu kurtardı, diye konuştu.


Yürüyüşe çıktığı dağda mahsur kalan genç, 7 saatlik çalışmayla kurtarıldı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN

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