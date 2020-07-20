Yürüyen merdivendeki sorumsuz hareket, güvenlik kameralarına takıldı Yürüyen merdivenlerinin acil durum butonuna keyfi basarak durduran vatandaşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin güvenlik kameraları tarafından tespit edildi.

Yoğun şehir hayatı içerisinde yayaların güvenli ulaşımında en büyük yardımcıları üst geçitler. Kocaeli'nin birçok noktasına modern üst geçitler yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu üst geçitlerde vatandaşların daha rahat ulaşım sağlıyor. Bu geçitlere ayrıca için yürüyen merdivenler inşa ediyor. Bazı vatandaşlar tarafından yürüyen merdivenlerin acil durum butonuna basarak keyfi bir şekilde durdurması, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin güvenlik kameralarına yakalandı. Ani durdurulan merdivenler özellikle yaşlı, engelli ve çocukların dengesini kaybedip düşmesine neden olabileceği düşünüldüğünde yapılan sorumsuz davranışın tehlikesini gözler önüne seriyor.

SORUMSUZ VATANDAŞLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

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İzmit ilçesindeki birçok yürüyen merdivenin çalışmadığı ihbarını alan Büyükşehir ekipleri, arızası olmayan merdivenlerin kimler tarafından durdurulduğunu bulmak için güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan güvenlik kamerası incelemesinde yürüyen merdivenlerin bazı vatandaşlar tarafından uç taraflarındaki acil durum butonlarına basılarak durdurulduğu tespit edildi. Nedeni ve amacı bilinmeyen bu hareket, birçok vatandaşın mağdur olmasına neden oluyor.

ACİL DURUM BUTONU İHTİYAÇ HALİNDE KULLANILMALI

Özellikle hasta ve yaşlı insanların şehir içerisinde hayatını kolaylaştıran yürüyen merdivenlerde, nadir de olsa elbise veya ayak sıkışması gibi acil durumlar ortaya çıkabiliyor. Yaşanabilecek bu gibi durumlarda yürüyen merdivenlerin durdurulabilmesi için her iki ucunda bulunan acil durum butonlarının kullanılması gerekiyor.

ANAHTAR İLE ÇALIŞTIRILABİLİYOR

Acil durum butonu ile durdurulan yürüyen merdivenlerin, vatandaşlar tarafından tekrar çalıştırılması mümkün olmuyor. Tüm yürüyen merdivenlerde sadece dışarıdan durdurulabilme özelliğine sahip. Yürüyen merdivenlerin durdurulması acil durum butonu ile sağlanırken tekrar çalıştırılması ekiplerin getirebileceği anahtar tarafından mümkün oluyor.

VATANDAŞLAR MAĞDUR OLUYOR

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından görüntülerde tespit edilen vatandaşlar, herhangi bir acil durum olmamasına rağmen butona basarak yürüyen merdiveni durduruyor. Yapılan bu sorumsuz ve keyfi hareketten dolayı, hasta ve yaşlı vatandaşların zorluk çekmesine neden oluyor.

Kaynak: Bültenler