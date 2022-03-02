Yürümeye hasretti, kalp kasının inceltilmesiyle sağlığına kavuştu

DİYARBAKIR (DHA) - KONYA'da gittiği hastanede tesadüfen doğuştan kalp kası kalınlaşma rahatsızlığı olduğunu öğrenen Basri Gülhan (42), Diyarbakır Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'nde anjiografik yöntemle kalp kasının inceltilmesiyle sağlığına kavuştu.

Konya'da yaşayan Basri Gülhan, gittiği hastanede yapılan tetkiklerle, doğuştan kalp kası kalınlaşması rahatsızlığı bulunduğunu öğrendi. Teşhisin ardından, kardiyoloğun önerisiyle ilaçlarla tedavisine devam eden Gülhan, bir süre sonra Diyarbakır Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'nde görevli Kardiyolog Prof. Dr. Hakkı Şimşek'e ulaştı. Diyarbakır'a gelen Gülhan, Prof. Dr. Şimşek'e muayene oldu. Bir gün sonra da Prof. Dr. Şimşek'in anjiyografik yöntemle müdahale ettiği Gülhan, açık ameliyata gerek kalmadan sağlığına kavuştu.

"Hastalarımızın bölge ve şehir farkı gözetmeksizin, kaliteli sağlık hizmeti alabilecekleri bir merkeze ve şehre başvurmaları bizim ve ülkemiz için gelişmişlik farkının olması önemli. Böyle Batı illerinden hastalar geldikçe kendim ve tıp fakültem adına sevinç duyuyorum. Hastamıza dün başarılı bir müdahalede bulunduk. Tespit ve tedavi yöntemini aynı seansta uyguladık. Uzaktan geldiği için ikinci defa gelmesinler diye hem o bölgeyi besleyen damarı tespit etme hem de tedavi aşamasını birlikte uyguladık. Kan değerlerini bekliyoruz, normale düşmüş olacak o değerlerde hastamızı taburcu etmeyi düşünüyoruz. Hastamız sağlıklı ve mutlu."