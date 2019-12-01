Yurtları da kalan çocuklara yetenek taraması

01.12.2019 11:21 | Son Güncelleme: 01.12.2019 11:27

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından imzalanan protokolle, yurtlar da kalan öğrencilere spor yetenek taraması yapılıyor.



200 öğrenciye üç gün boyunca spor yetenek taraması yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından imzalanan protokol gereği, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri ASP Erzurum İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda üç gün boyunca yurtta kalan öğrencilere spor yetenek taraması yaptı.



Yetenek Taraması Koordinatörü Hakan Ülgü ve 14 antrenör nezaretinde gerçekleşen spor yetenek taramasına, Atatürk Yurdu, Nene Hatun Yurdu ve Çocuk Yuvasında kalan 200 öğrenciye yetenek taraması yapıldı.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile Spor Şube Müdürü Güngör Şenses'in de izlediği spor yetenek taramasında ASP yurtlarında kalan öğrenciler spor yetenekleri ile dikkat çektiler. Çocuklara başarı dileklerini ileten ve yakından ilgilenen İlbaş ve Taşkesenligil, iki bakanlık arasında yapılan önemli projenin meyvelerini vereceğini söyledi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında İmzalan Protokol Gereğince, Yurt Çocuklarının Yetenek Taramasının Yapılması ve Yetenekli Çocukların Spor Branşlarına Yönlendirilmesi Hususunda ölçümler yapıldığını belirterek Yetenek Taraması Koordinatörü Hakan Ülgü, "Üç gün boyunca 18: 00-20: 00 saatleri arasında ASP Spor Salonu'nda ölçümler yaptık. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile Spor Şube Müdürü Güngör Şenses de bu tarama çalışmalarımızda bizi yalnız bırakmadılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri tarafından ASP yurtlarında kalan 200 öğrenciye yönelik yapılan yetenek taramasında başarılı olan öğrenciler spora kazandırılacak.



Yetenek taramasında koordinatörlük görevinin yanı sıra badminton antrenörü olarak yer alan Hakan Ülgü'nün yanı sıra Spor Eğitim Uzmanı Ahmet Aksakallı, antrenörler Mehmet Ali Dayanç, Nedim Çelik, Zafer Kavcı, Ahmet Dursunoğlu, Ömer Akman, Nurdan Fencioğlu, Çiğdem Demir, Ferhat Doğuş Aygün, Gökhan Bozbey, Yusuf Şeker ve Ömer Karslı görev yapıyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA