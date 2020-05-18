Yurt genelinde "Evde Kal" çağrısına kısmen uyuluyor
Bodrum girişi drone görüntüler Bazı mahallelere giden yollar İlçeden genel görüntüler Boş sahil plajları MUĞLA - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan "Evde Kal Türkiye" çağrısına yurt genelinde kısmen uyuluyor.
18.05.2020 16:00 | Son Güncelleme: 18.05.2020 16:00
Bodrum girişi drone görüntüler
Bazı mahallelere giden yollar
İlçeden genel görüntüler
Boş sahil plajları
MUĞLA - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan "Evde Kal Türkiye" çağrısına yurt genelinde kısmen uyuluyor. Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'un meydanları, sahil ve yürüyüş yolları ile ünlü plajları da en sakin günlerini geçiriyor.
Kaynak: AA