Yurt genelinde "Evde Kal" çağrısına kısmen uyuluyor Bodrum girişi drone görüntüler Bazı mahallelere giden yollar İlçeden genel görüntüler Boş sahil plajları MUĞLA - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan "Evde Kal Türkiye" çağrısına yurt genelinde kısmen uyuluyor.

Bodrum girişi drone görüntüler

Bazı mahallelere giden yollar

İlçeden genel görüntüler

Boş sahil plajları

MUĞLA - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan "Evde Kal Türkiye" çağrısına yurt genelinde kısmen uyuluyor. Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'un meydanları, sahil ve yürüyüş yolları ile ünlü plajları da en sakin günlerini geçiriyor.

Kaynak: AA