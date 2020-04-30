Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Uşak'ın işlek caddelerinde yürüyen vatandaşlar Caddelerden sakinlik görüntüsü Boş sokakların görüntüsü UŞAK - Uşak'ın işlek yerlerinden İsmet Paşa ve Zübeyde Hanım caddeleri diğer günlere göre yoğunluk görülmekte.

Uşak'ın işlek caddelerinde yürüyen vatandaşlar

Caddelerden sakinlik görüntüsü

Boş sokakların görüntüsü UŞAK - Uşak'ın işlek yerlerinden İsmet Paşa ve Zübeyde Hanım caddeleri diğer günlere göre yoğunluk görülmekte. Özelikle bankalar, postane önleri gibi noktalar yoğun olsa da sosyal mesafaye uyulduğu gözlemleniyor. Caddelerin giriş ve çıkışlarında bekleyen polis, zorunluluk dışında evden çıkılması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: AA