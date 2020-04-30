Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
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Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor
30.04.2020 19:22 | Son Güncelleme: 30.04.2020 19:23

Uşak'ın işlek caddelerinde yürüyen vatandaşlar Caddelerden sakinlik görüntüsü Boş sokakların görüntüsü UŞAK - Uşak'ın işlek yerlerinden İsmet Paşa ve Zübeyde Hanım caddeleri diğer günlere göre yoğunluk görülmekte.

Uşak'ın işlek caddelerinde yürüyen vatandaşlar

Caddelerden sakinlik görüntüsü

Boş sokakların görüntüsü UŞAK - Uşak'ın işlek yerlerinden İsmet Paşa ve Zübeyde Hanım caddeleri diğer günlere göre yoğunluk görülmekte. Özelikle bankalar, postane önleri gibi noktalar yoğun olsa da sosyal mesafaye uyulduğu gözlemleniyor. Caddelerin giriş ve çıkışlarında bekleyen polis, zorunluluk dışında evden çıkılması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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