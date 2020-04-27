Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Konya

Konya'da yılın her mevsimi yoğun ziyaretçi alan Mevlana Meydanı, Alaaddin Bulvarı, Zafer Meydanı ve Kültür Park, bugün de tarihinin en sakin günlerinden birini yaşadı.

Kentin çeşitli noktalarında görev yapan polis ekipleri denetimlerini sürdürdü, genellikle bankaların önünde biriken az sayıda vatandaşa uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA