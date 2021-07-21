Yurt genelinde acemi kasaplarla ilgili gün içinde geçilen haberlerimizi derleyerek yayımlıyoruz.
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Yurt genelinde acemi kasaplarla ilgili gün içinde geçilen haberlerimizi derleyerek yayımlıyoruz.

Yurt genelinde acemi kasaplarla ilgili gün içinde geçilen haberlerimizi derleyerek yayımlıyoruz.
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci gününde yurt genelinde kurbanlıklarını kesmek isterken yaralanan 5 bin 606 kişi, hastanelerin acil servislerinde yoğunluğa neden oldu.

Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci gününde yurt genelinde kurbanlıklarını kesmek isterken yaralanan 5 bin 606 kişi, hastanelerin acil servislerinde yoğunluğa neden oldu.

Türkiye genelinde kurban kesmeye çalışırken yaralanan kişiler, 112 Acil Servis ekiplerinin yanı sıra kendi imkanlarıyla hastanelere başvurdu.

Bayramın birinci ve ikinci günündeki kurban kesimi sırasında hayvanların darbesi ya da kesici aletlerle yaralanarak tedavi görenlerin sayısı 5 bin 606'ü buldu.

Kurban Bayramı'nın ilk iki gününde İstanbul'da kurbanlık keserken yaralanan 2 bin 487 kişiden 11'i ameliyat edildi.

Bursa'da 89, Eskişehir'de 53, Kütahya'da 39 kişi, Bilecik'te 67, Balıkesir'de 250, Çanakkale'de 9, Yalova'da da 16 kişi el ve ayakta kesi ya da hayvanların darbesiyle yaralanma sonucu hastanelere başvurdu.

Kocaeli'nde 400 kişi, Denizli'de 124, Aydın'da 22 kişi, Kırıkkale 40, Yozgat'ta 25, Sivas'ta 20, Nevşehir'de 27, Hatay'da 30 kurban kesmeye çalışırken yaralandı.

Sakarya'da 352, Bolu'da 35, Düzce'de 156, Zonguldak'ta 25, Karabük'te 25, Bartın'da ise 17 vatandaş, kurban kesmek isterken kendisini yaralayıp hastanelerin acil servislerinde tedavi edildi.

Kurban kesiminde yaralanan Gaziantep'te 72, Şanlıurfa 100, Kilis 80, Kahramanmaraş 60, Antalya 34, Muğla 30, Burdur'da 27, Samsun'da 78, Kastamonu'da 24, Amasya'da 91, Tokat'ta ise 85 kişi, hastanelere başvurdu.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ ise 65 kişi çeşitli hastanelere başvurdu. Konya'da 100, Karaman 50, Aksaray 116 ve Afyonkarahisar'da da 20 vatandaş, kurban kesmek isterken kendisini yaralayıp, hastanelerin acil servislerine gitti.

Trabzon 47, Ordu 54, Giresun 13, Rize 126, Artvin 32 ve Bayburt'ta da 4 kişi, kesik ve hayvan darbeleri sonucu yaralanarak sağlık kuruluşlarına başvurdu.

Yurt genelinde hastanelere başvuran yaralıların çoğu, yapılan müdahalelerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Yurt genelinde acemi kasaplarla ilgili gün içinde geçilen haberlerimizi derleyerek yayımlıyoruz. - Haberler
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