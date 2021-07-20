Yurt genelinde acemi kasaplarla ilgili gün içinde geçilen haberlerimizi derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yurt genelinde acemi kasaplarla ilgili gün içinde geçilen haberlerimizi derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Yurt genelinde acemi kasaplarla ilgili gün içinde geçilen haberlerimizi derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
Anadolu Ajansı / Deniz Açık - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı'nın ilk gününde yurt genelinde kurbanlıklarını kesmek isterken yaralanan 900 kişi, hastanelerin acil servislerinde yoğunluğa neden oldu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde yurt genelinde kurbanlıklarını kesmek isterken yaralanan 900 kişi, hastanelerin acil servislerinde yoğunluğa neden oldu.

Türkiye genelinde kurban kesmeye çalışırken yaralanan kişiler, 112 Acil Servis ekiplerinin yanı sıra kendi imkanlarıyla hastanelere başvurdu.

Bayramın ilk gününde kurban kesimi sırasında hayvanların darbesi ya da kesici aletlerle yaralanarak tedavi görenlerin sayısı 900'ü buldu.

Bursa'da 50, Eskişehir'de 41, Kütahya'da 23 kişi, Bilecik'te 13, Balıkesir'de 20, Çanakkale'de 9, Yalova'da da 16 kişi el ve ayakta kesi ya da hayvanların darbesiyle yaralanma sonucu hastanelere başvurdu.

Kocaeli'nde 15 kişi, Denizli'de 124, Aydın'da 22 kişi, Kırıkkale 40, Yozgat'ta 25, Sivas'ta 20, Nevşehir'de 27, Hatay'da 30 kişi kurban kesmeye çalışırken yaralandı.

Sakarya'da 7, Bolu'da 26, Düzce'de 33, Zonguldak'ta 12, Karabük'te 18, Bartın'da ise 17 vatandaş, kurban kesmek isterken kendisini yaralayarak hastanelerin acil servislerinde yoğunluğa yol açtı.

Kurban kesiminde yaralanan Gaziantep'te 72, Şanlıurfa 100, Kilis'te 80, Kahramanmaraş'ta 60 kişi hastanelere başvurdu.

Yurt genelinde hastanelere başvuran yaralıların çoğu, yapılan müdahalelerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, '20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı' töreninde konuştu: (2)
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı" töreninde konuştu: (2)
Acemi kasaplar hastanelik oldu, bir kişinin parmağı koptu
Acemi kasaplar hastanelik oldu, bir kişinin parmağı koptu
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, '20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı' töreninde konuştu Açıklaması
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı" töreninde konuştu Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Bülent Turan Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Hande Yener Kadir Doğulu İbrahim Tatlıses
Spor Diego Mesut Özil Fatih Terim Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yurt genelinde acemi kasaplarla ilgili gün içinde geçilen haberlerimizi derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 13:43:50. #1.14#

title