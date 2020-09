Yurt dışından kargo ile uyuşturucu siparişi gümrüğe takıldı Yurt dışından uyuşturucu sipariş eden bir kişi için gönderilen kargo Trabzon'da gümrüğe takıldı.

Trabzon'da gerçekleşen olayda E.Z. adlı şahıs adına yurt dışından kargo geldi. E.Z., PTT Kargo'da çalışan arkadaşı M.Y.'ye, iddiaya göre, gümrükte kargosu olduğunu ve almasını istediğini söyledi. Kargoyu almak için Trabzon Gümrük Müdürlüğü'ne giden PTT kuryesi M.Y., Trabzon Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerine takıldı. Paketin içerisinde tek kullanımlık uyuşturucu maddeye rastlanmasının ardından M.Y. ve paketin sahibi E.Z. gözaltına alındılar. Polise verdikleri ifadelerin ardından Trabzon Adliyesi'ne sevk edilen E.Z. ve M.Y. savcılıktaki işlemlerinin ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldılar. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - TRABZON

Kaynak: İHA