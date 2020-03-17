Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu Sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile Amsterdam'dan döndükten sonra 14 gün kuralına uymayan şarkıcı Işın Karaca, 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak "Karantina altındayız, her türlü önlemi alıyoruz" dedi.

Geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile Amsterdam'a giden şarkıcı Işın Karaca, Türkiye'ye geri döndü. Ancak çift devlet yetkililerin koyduğu 14 günlük karantina süresine uymadı. Kısa sürede gündem olan Karaca, konu hakkında ilk kez konuştu.

"BİLİNÇSİZ BİR İNSAN DEĞİLİM"

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Işın Karaca, hakkındaki iddialar için şunları söyledi: "Dünyanın geçtiği bu zor süreçte, bilinçsiz bir insan olmadığımı bunu yazan arkadaşlara iletmek isterim. Biz döndüğümüzde karantina yoktu. Tabii ki kontrolüme gidecektim. Hala süreç devam ediyor. Resmi bir bildirim gelmemişti. Biz gittiğimizde hiçbir yer kapalı değildi. Biz döndükten 5 gün sonra oldu her şey."

"ANNEMLER İNGİLTERE'DE, OĞLUM KIBRIS'TA BİZ BURADA KARANTİNADAYIZ"

"Buna rağmen biz yurt dışından döndükten sonra kendimizi karantinaya aldık. Çin'de patladığı andan itibaren bütün önlemlerin alınması için en başta koşan insanım ben. Annemler İngiltere'de mahsur kaldı. Oğlum Kıbrıs'ta o da karantinada. Biz buradayız..."

"KARANTİNAMIZIN BİTMESİNE 4 GÜN KALDI"

"Böyle saçma sapan şeylerle insanları hedef göstermelerine gerek yok. Karantinamızın bitmesine 4 gün kaldı. Benim evimde çocuk var, böyle bir şey mümkün mü? İnsanları böyle karalamaları çok saçma. Hepimiz gerçekten çok ama çok fazla dikkatli olmak zorundayız."

"KISITLAMALAR GELMEDEN KENDİMİZİ KARANTİNAYA ALDIK"

Instagram hesabından sevgilisiyle çektiği bir fotoğrafını paylaşan Işın Karaca, orada da sözlerine şöyle devam etti:

"14 gün kuralına en çok uyanlardan biziz arkadaşlar! Bazı gazetecilerin yazdığı gibi gezmiyoruz! Evet yurt dışına çıktık ve evet döner dönmez de İzmir'deki evimize kapandık. Özel aracımızla, özel mülkümüze geldik. Kimseyle irtibatta değiliz. Biz yurt dışına çıktığımızda Avrupa kendini karantinaya almamıştı! Türkiye de vaka yoktu, Hollanda da tek 1 vaka vardı. Kısacası iş ciddiye daha binmemişti. Ancak biz konuyu ciddiye alıp daha kurallar ve kısıtlamadan gelmeden kendimizi Aslan gibi karantinaya aldık!"

"YASAK OLDUĞU HALDE SAHNEYE ÇIKANDAN HESAP SORACAKSINIZ"

Ne mi yapıyoruz!? Can piyano çalışıyor, nota yazıyor, ben de Mia ile oyun oynayıp ders çalışıyoruz. Dünya ve Türkiye'deki corona gelişmelerini izliyoruz. 10. Günümüzü tamamladık. Allah korusun hepimizi. Gayet iyiyiz, Hepimizin sağlığı gayet iyi. Biz aşırı duyarlı insanlarız. Kurallar daha çıkmadan kendimiz zaten eve kapatmıştık. Hijyen, sağlık ve karantina konusunda gayet katıyız. Bize soru sormadan karalama şekilde yazan gazetelere selam olsun. Bize sarana kadar yasak olduğu halde sahneye çıkıp riski arttıranlara hesap soracaksınız. Evden çıkmayın, temasta bulunmayın dediği halde kafelerde fink atanlara hesap soracaksınız. Biz gayet bilinçli, kendi ve sosyal çevremizin sağlığına önem veren insanlarız. Herkese sağlık diliyoruz. Başta akıl sağlığı! #koronavirüsü hafife alınacak bir konu değil! Biz hafife almıyoruz! Siz de almayın. Sevgiyle kalın..."