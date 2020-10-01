Yurt dışından aldığı lüks araçlarına el konulan milli sporcuya kaçakçılık davası açıldı
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Yurt dışından aldığı lüks araçlarına el konulan milli sporcuya kaçakçılık davası açıldı

01.10.2020 11:41 | Son Güncelleme: 01.10.2020 15:01

Ankara'da milli tekvandocu, 2014-2015 yıllarında Gürcistan'dan 3 lüks araç satın alıp, Türkiye'ye getirdi. Verilen sürede yurt dışına çıkarmadığı araçlarına el konulan milli tekvandocuya, 'kaçakçılık' suçundan da dava açıldı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde spor salonu işleten milli tekvandocu Mustafa Gürsoy, 2014-2015 yıllarında milli takım kampları için gittiği Gürcistan'dan 2'si cip, 1'i otomobil 3 lüks araç satın alıp Türkiye'ye getirdi. Yurtdışından getirilen araçların ülkede en fazla kalma süresi olan 730 gün içinde araçlarını yurt dışına çıkarmayan Gürsoy, ailesi ile birlikte yaklaşık 4 yıl araçları kullandı.

ARAÇLARA EL KONULDU

Daha sonra Ankara Gar Gümrük Müdürlüğünün şikayeti üzerine 2018 yılında Gürsoy'un araçlarına 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan el konuldu. Ardından kaçakçılık suçundan Ankara 32'nci Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Yurt dışından aldığı lüks araçlarına el konulan milli sporcuya kaçakçılık davası açıldı

"RESMİ OLARAK ARABA SATIN ALDIM"

2014 ve 2015 yılında Gürcistan'da milli takım kampına katıldığını belirten Mustafa Gürsoy, Türkiye'den gelen birçok kişinin de buradan araç satın aldığını belirterek, "Ben de Gürcistan'da emniyet müdürlüğüne giderek resmi olarak araba satın aldım; ama 6 ay orada kalmadığım için bu arabayı Türkiye'ye getiremeyeceğimi ve vekalet vermem gerektiğini söylediler. Ben de Gürcistan konsolosluğuna giderek 'Üzerime kayıtlı arabayı benim adıma yurt dışına çıkarabilirler' diye vekalet verdim. Resmi vekaleti aldık, Türkiye'ye geldik.

Yurt dışından aldığı lüks araçlarına el konulan milli sporcuya kaçakçılık davası açıldı

"BİR KİŞİ BANA 'BU ARAÇ KAÇAK' DEMEDİ"

Türkiye'de sigortamı yaptırdım, kasko yaptırdım, defalarca emniyete gittim, trafik cezaları yedim, polis çevirdi, ruhsatımı gösterdim. 3-4 yıl boyunca ben bu arabalara bindim, bir kişi bana 'bu araç kaçak' demedi. Baktım bir problem yok. 6 ay sonra eşim adına da araç aldım. 3-4 yıl sonra emniyetten geldiler, araçları evimin önünden aldılar" dedi.

Arabalarım alındı ve kaçakçılıktan yargılanıyorum diyen Gürsoy, "1-2 yıl içinde Gürcistan'a dönmem lazımmış. Madem öyle verin vergi cezamı ödeyeyim. Mağdurum" ifadelerini kullandı.

Yurt dışından aldığı lüks araçlarına el konulan milli sporcuya kaçakçılık davası açıldı
Yurt dışından aldığı lüks araçlarına el konulan milli sporcuya kaçakçılık davası açıldı
Yurt dışından aldığı lüks araçlarına el konulan milli sporcuya kaçakçılık davası açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan CEYLAN

Haber Yorumları (2)
COŞKUN: Gurcistan dan buraya araç getirmenin prosoduru belli her getiren bilir ayrıca saçma sapan bir uygulamadır neden yapıldığını da bir turlu anlamam sen en az dorte bir fıyata aldığın araçları buraya getirdin de bir kuruş gumrük ödemeden tamamına sahip olduğunu mu zannediyodun vah vah bi de satışa koysaydın bari nasıl olsa mal senin ya
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GALAKSİ LİDERİ: ben sporcunun dopinglisini kaçakcısını severim
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