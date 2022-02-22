Yurt dışında üretilen özel alaşımlar Türkiye'ye kazandırılacak

İSTANBUL (AA) - Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), GTÜ Teknopark, SAHA İstanbul ve SİMA Alüminyum arasında yurt dışında üretilen bazı magnezyum ve alüminyum alaşımların Ar-Ge'sinin yapılması ve seri üretime geçilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

"Magnezyum Alaşımları için İkiz Merdaneli Döküm Sistemi" protokolü ile özel alaşımlarda yurt dışında üretilen ürünlerin ülkeye kazandırılması, magnezyum ve alüminyum bazlı ürünlerin üretiminde zaman ve maliyet avantajı elde edilmesi hedefleniyor.

TÜBİTAK MAM Başkan Vekili Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, imza töreninde yaptığı konuşmada, sanayi, kamu ve SAHA İstanbul gibi sivil toplum kuruluşuyla ideal iş birliği modelini hayata geçirdiklerini belirterek, kurum olarak üniversite sanayi arasında önemli adımı atan ve dolduran pozisyonda yer aldıklarını söyledi.

Teknoloji hazırlık seviyesi olarak temel bilginin üretildiği üniversitelerle yine sanayinin rekabet gücünü geliştirmek için bu temel bilgiyi uygulamalı araştırmaya dönüştüren her türlü iş birliğiyle araştırmanın içinde olduklarını ifade eden Yozgatlıgil, "TÜBİTAK MAM olarak sanayi ve üniversitelerimizle kol kola ülkemizin ihtiyaç duyduğu milli teknolojileri geliştirmek istiyoruz. Burada bunun çok önemli adımını tüm paydaşlarımızla beraber atacağız." dedi.

"Teknolojimizi ilerilere, yukarılara taşımaya gayret ediyoruz"

SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş ise ülkenin dışa bağımlı olduğu konularda bu bağımlılığı ortadan kaldırmak üzere gerek sanayi, gerek üniversite ve firmalardaki yeteneklerin konsolide edilerek buralardan milli yetenekler geliştirilmesini istediklerini aktararak, bu yeteneklerle milli teknoloji hamlesinin hayat bulmasını istediklerini söyledi.

Bu manada somut projelerle ilerlendiğini aktaran Keleş, protokolü imzalanacak projenin de bunlardan birisi olduğunu kaydetti.

"Adım adım bu tip somut projelerle teknolojimizi ilerilere, yukarılara taşımaya gayret ediyoruz." diyen Keleş, ülkenin yeni teknolojik yetenekler kazanması açısından bu tip çalışmaların örnek olmasını ve çoğalmasını temenni etti.

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ise bu birliktelikle Türkiye'de alüminyum ve magnezyum levha konusunda prototip ve üretime yönelik çalışma yapacaklarını söyledi.

Paydaş kurumların projeye destek verdiğini ifade eden Aslan, Türkiye'nin savunma ve sivil sanayiye önemli katkılar sunacaklarına inandığını kaydetti.

SİMA Alüminyum Genel Koordinatörü Celalettin Kırboz da bütün bilgi ve birikimlerini buraya aktarmayı hedeflediklerini belirterek, projenin hayırlara vesile olmasını diledi.

GTÜ Teknopark Genel Müdürü Zübeyde Demirkapu da projenin hayırlısı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından paydaşlar, protokolü imzaladı.