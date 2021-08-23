YURT DIŞINDA EĞİTİM GÖREN BURSİYELERİN MECBURİ HİZMETLERİNİ TAMAMLAMALARINA İLİŞKİN PROTOKOL GÜNCELLENDİ
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YURT DIŞINDA EĞİTİM GÖREN BURSİYELERİN MECBURİ HİZMETLERİNİ TAMAMLAMALARINA İLİŞKİN PROTOKOL GÜNCELLENDİ

YURT DIŞINDA EĞİTİM GÖREN BURSİYELERİN MECBURİ HİZMETLERİNİ TAMAMLAMALARINA İLİŞKİN PROTOKOL GÜNCELLENDİ
Habermetre - Haberler | Toplum

Yurt dışında lisansüstü öğrenim gören bursiyerlerin ihtiyaç duyulması halinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına mecburi hizmetlerinin devrine imkan sağlayan protokol, güncellenerek Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Cemal Yıldız...

Yurt dışında lisansüstü öğrenim gören bursiyerlerin ihtiyaç duyulması halinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına mecburi hizmetlerinin devrine imkan sağlayan protokol, güncellenerek Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Cemal Yıldız ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melih Han Bilgin tarafından imzalandı.

1416 sayılı kanun kapsamında, 1929 yılından beri yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının nitelikli yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının temini maksadıyla Bakanlık koordinesinde, her yıl yurt dışına resmi burslu statüsünde öğrenci gönderiliyor.

Öğrenimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, mecburi hizmetlerini yerine getirmek amacıyla, adına öğrenim gördükleri kurum ve kuruluşlara atanıyor.

Düzenlemeyle bursiyerlerin yurt dışında lisansüstü öğrenim yoluyla elde ettikleri bilgi ve deneyimler, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda birleştirilerek TPAO'ya katkı sağlamaları hedefleniyor.

Kaynak: Habermetre

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YURT DIŞINDA EĞİTİM GÖREN BURSİYELERİN MECBURİ HİZMETLERİNİ TAMAMLAMALARINA İLİŞKİN PROTOKOL GÜNCELLENDİ - Haberler
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