Yurt Dışı Yasağı Konulan CHP'li Eren Erdem Kayıplara Karıştı

CHP'li Eren Erdem'in bir televizyon kanalında yaptığı MİT TIR'larıyla ilgili açıklamalar üzerine başlatılan soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Soruşturmada tanık sıfatıyla ifadeye çağrılan Erdem'in 1 haftadır savcılığa gelmediği ortaya çıktı. Erdem savcılığın son çağrısını karşılıksız bırakırsa mahkemeye zorla getirilecek.

HEMEN SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Atatürk Havalimanı'nda hakkında 'FETÖ'ye yardım etme suçundan dava açılması nedeniyle yurt dışı çıkış yasağı koyulan CHP'li Eren Erdem'in 1 haftadır savcılığa gelmediği ortaya çıktı. CHP milletvekili Eren Erdem'in geçtiğimiz hafta Artı televizyon kanalında yaptığı 'MİT tutanaklarını bana Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan verdi' başta olmak üzere yaptığı konuşmalarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından jet hızıyla soruşturma başlattı.

İFADE VERMEYE GİTMEDİ

Soruşturmayla ilgili dün önemli bir gelişme yaşandı. "Bana tebliğ edilmiş bir yakalama kararı yok, evimdeyim. Yakalamak isteyen arkadaşlar buyursun gelsin, çay da ikram ederim" diyen Erdem'in 23 Mayıs'ta SMS yoluyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifade davet edildiği ancak gelmediği ortaya çıktı. Soruşturmada 'tanık' sıfatıyla ifadeye çağrılan Erdem'in bu çağrıyı cevapsız bırakması üzerine, savcılık dün, Erdem'in mevcut adresine gönderilmek üzere bir çağrı kağıdı gönderdi. Çağrı kağıdında Erdem'in bu çağrıyı da cevapsız bırakması durumunda zorla getirme tedbirlerine başvurulacağı ifade edildi.

"BELGELERİ TEZCAN VERDİ" DEMİŞTİ

Eren Erdem CHP'nin açıkladığı milletvekili aday listesinde yer almaması üzerine 22 Mayıs tarihinde katıldığı programda MİT TIR'ları dosyasıyla ilgili ilk defa isim verdi. Erdem programda, 'FETÖ'den belge almakla yargılanıyorum ama MİT tutanaklarını bana Bülent Tezcan verdi' dedi. Erdem ayrıca Zaman gazetesinde yapılan eyleme katılmasıyla ilgili ise, 'Ben CHP medya komisyonu üyesiyim. Herhangi bir gazeteye kafama göre gitmem. Zaman gazetesine Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla gittim" ifadelerini kullandı.

(Kaynak: Yeni Şafak)