Yürekleri ağza getiren kazalar kamerada
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Yürekleri ağza getiren kazalar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yürekleri ağza getiren kazalar kamerada Dört kişinin yaralandığı, Emniyet Müdürlüğü duvarına çarpan aracın görüntüleri güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Yürekleri ağza getiren kazalar kamerada

TOKAT - Dört kişinin yaralandığı, Emniyet Müdürlüğü duvarına çarpan aracın görüntüleri güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Tokat'ta sürücü hatalarından kaynaklandığı görülen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları ile görüntülendi. Görüntülenen kazalar arasında Tokat İl Emniyet Müdürlüğü önünde 4 kişinin yaralandığı kazada yer aldı. Kazaya sollama yapan sürücünün karşı yönden gelen aracı fark ederek aniden kendi şeridine geçmek istemesi neden oldu. Kazada Salih Z.idaresindeki 60 SA 030 plakalı Tofaş marka otomobil kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil emniyet müdürlüğünün bahçe duvarına çarptı. Araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Otomobilinde bulunan 4 kişinin panikle otomobilden inmeleri ve sağlık ekiplerinin şahıslara müdahalesi görüntülerde yer aldı.

Kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu

Diğer bir görüntüde ise Karşıyaka Mahallesi sebze ve meyve hali yakınlarındaki kazada ise motosiklet sürücüsü ölümden döndü. Kavşaktan karşı yöne geçen kamyona çarpmamak için fren yapan motosikleti sürücü yerde sürüklendi. Motosiklet kayarak kamyonun altına girerekten sürücü son anda kurtuldu. Şeyhi Şirvani kavşağında meydana gelen kazada ise motosiklet sürücüsü önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yapmak istedi. Bu sırada motosikletin hakimiyetini kaybeden sürücü arkasında bulunan kadın yolcu ile birlikte yere düşerek yaralandı.

Çedaş kavşağında meydana gelen kaza ise yürekleri ağza getirdi. Karşı yöne geçmek isteyen araca kamyon sürücü fren yaparak çarpmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan o anlar kameralara yansıdı. Aynı yolda meydana gelen bir başka kaza da yaya geçidinde meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan şahsa otomobil çarptı. Otomobilin dikiz aynasına çarpan yaşlı adam yere düşerek yaralandı.

Yürekleri ağza getiren kazalar kamerada
Yürekleri ağza getiren kazalar kamerada
Yürekleri ağza getiren kazalar kamerada
Yürekleri ağza getiren kazalar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez

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