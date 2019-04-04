Yüreğir'de İtiraz Edilen AK Parti'li Adayın Oyu Arttı

- Yüreğir'de itiraz edilen AK Parti'li adayın oyu arttı

Adana'da CHP'nin, itirazı üzerine geçersiz sayılan oyların yeniden sayımında sonuç değişmedi

Cumhur İttifakı'ndan Yüreğir Belediye Başkanlığına seçilen AK Parti'li Fatih Mehmet Kocaispir:

"Bugüne kadar Cumhur İttifakı'nın adayıydık, bundan sonra tüm Yüreğir'in başkanı olacağım"

ADANA - Adana'da, Cumhur İttifakı'ndan Yüreğir Belediye Başkanlığına seçilen AK Parti'li Fatih Mehmet Kocaispir, "Bugüne kadar Cumhur İttifakı'nın adayıydık, bundan sonra tüm Yüreğir'in başkanı olacağım. Bize oy versin, vermesin herkesin başkanı olacağım ve herkese hizmet edeceğim" dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından CHP'nin, itirazı nedeniyle Yüreğir'deki geçersiz sayılan oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Dün saat 10.00'da başlanan sayım, akşam saatlerinde sona erdi. Kesin olmayan sonuca göre Yüreğir'de bir değişiklik olmadı ve Fatih Mehmet Kocaispir Yüreğir Belediye Başkanı oldu.

Kocaispir, AK Parti Yüreğir İlçe Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında 31 Mart Seçimleri'nde kampanya süreci boyunca AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarının birlikte, yoğun bir çalışma gerçekleştirdiğini belirterek, "Kampanya süreci boyunca çok yorulduk ancak şükür ki yorgunluğumuza değdi. Dün itibariyle itiraz edilen sandıklarda geçersiz oylar sayıldı ve bununla birlikte Yüreğir Belediye Başkanlığını kazandığımız kesinlik kazandı. Türkiye hakikaten bir demokrasi şöleni yaşıyor. Biz Cumhur İttifakı olarak her türlü sonuca saygı gösteriyoruz. Ülkemizde herhangi bir sorun yaşanmadı" diye konuştu.

"Oyların yeniden sayımının ardından oyumuz arttı"

Adana'nın Yüreğir ilçesinde seçim sürecinin son derece demokratik bir şekilde gerçekleştiğini ifade eden Kocaispir, "Sandıkların açıldığı ilk gün, önde olduğumuz tescillendi. Ancak sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir itirazı oldu ve oylar yeniden sayıldı. Yüreğir Seçim Kurulu'nda sandıkların sayımı bittikten sonra nihai karar verildi. Yaklaşık 10 bin civarında olan oyların sayımının ardından Cumhur İttifakı'nın oyu, bir miktar artmış oldu. Yüreğir 1. Seçim Bölgesi'nde CHP 106 ilave oy alırken, Cumhur İttifakı'nın oyu 167 arttı. 2. Seçim Bölgesi'nde ise CHP'nin oyu 91 artarken, Cumhur İttifakı'nın oyu 117 arttı. Nihayetinde seçim sonuçlandı. Şu anda seçim kurulları birleştirme tutanaklarını düzenliyor. Bundan sonra da resmi süreç işleyecek ve mazbata süreci başlayacak. İnşallah nasip olursa, hali hazırda AK Parti'li olan Yüreğir Belediyesi'nde kutlamalar eşliğinde devir teslim törenini gerçekleştireceğiz" dedi.

"Bundan sonra tüm Yüreğir'in başkanı olacağım"

Yüreğir Belediyesi'nin halkçı bir belediyecilik anlayışını benimseyeceğini kaydeden Kocaispir, "Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Yüreğir'i kazandık. Bugüne kadar Cumhur İttifakı'nın adayıydık, bundan sonra tüm Yüreğir'in başkanı olacağım. Bunu seçim çalışmalarımız boyunca da ifade etmiştik. Bize oy versin, vermesin herkesin başkanı olacağım ve herkese hizmet edeceğim. Allah'ın izniyle bunu göreceksiniz. Bundan sonra da şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla hareket ederek vatandaşın memnuniyetini esas alıp halkın içinde onlarla beraber bir yönetim anlayışı benimseyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplantıya AK Parti Adana milletvekilleri Tamer Dağlı, Abdullah Doğru, Ahmet Zenbilci ile AK Parti Yüreğir İlçe Başkanı Yaşar Turan da katıldı.

Kaynak: İHA