Yüreğir'de dar gelirli ailelerin yüzü bayramlıklarla güldürülüyor
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Yüreğir'de dar gelirli ailelerin yüzü bayramlıklarla güldürülüyor

Yüreğir'de dar gelirli ailelerin yüzü bayramlıklarla güldürülüyor
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Adana'da, dezavantajlı mahallelerde yaşayan dar gelirli ailelerinin yüzü, kaymakamlığın hediye ettiği bayramlıklarla güldürülüyor.

Adana'da, dezavantajlı mahallelerde yaşayan dar gelirli ailelerinin yüzü, kaymakamlığın hediye ettiği bayramlıklarla güldürülüyor.

Yüreğir Kaymakamlığı koordinesinde, Ramazan Bayramı'nda dar gelirli ailelerin yüzünü güldürebilmek için "Bayramımızda evlerimiz şenlensin, sokağa çıkamayan vatandaşlarımızın evlerine bayram gelsin" sloganıyla yardım çalışması başlatıldı.

Bu kapsamda görev alan Vefa Sosyal Destek Grubu, hayırseverlerin destekleriyle oluşturulan Yüreğir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Sosyal Marketinden her aile için bireylere özel kıyafet ve ayakkabı seçiyor.

Özenle seçilen kıyafet ve ayakkabılar, bayram şekeriyle birlikte dezavantajlı mahallelerde yaşayan dar gelirli ailelere dağıtılıyor.

Dağıtılan bayramlıklarla, 1000 aileyle 4500 kişinin yüzünün güldürülmesi hedefleniyor.

Yüreğir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Öznur Çalhan, AA muhabirine, yardım kampanyasında 170 kişinin görev aldığını söyledi.

Aileler için bayramlık hazırladıklarını kaydeden Çalhan, şöyle konuştu:

"2015 yılında kurulan sosyal marketimiz, hayırsever vatandaşların destekleriyle gönderilen kıyafetlerle hizmet veriyor. Sosyal markette hazırlanan kıyafetlerimizin içerisinde, anne, baba ve tüm çocuklarına 3 parça kıyafet verilmektedir. Aynı zamanda da bayramın tadını arttırmak için bayram şekeri ikramımızda vardır. Burada hazırlanan eşyalarımız, arabalara yükleniyor, daha sonra ailelere götürülüyor. Paketlemelerde yaş gruplarına, cinsiyetlerine, çocuklarımıza olsun diye her şeye özen gösteriyoruz. Bayramda, bayramlıklarını giyerek tam kapanmada biraz mutlu edebilmek amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir. Amacımız 1000 aileye ulaşmak ve yaklaşık 4500 kişiyi sevindirmek, bayramını kutlamak. Ayrıca Güney Adana Aşevi aracılığıyla günlük 4000 ailenin evine sıcak yemek ulaştırılmaktadır."

Bayramlık hediye edilen aileler de devlete ve yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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