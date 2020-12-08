Yüreğir Belediyesinden engellilere akülü sandalye
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yüreğir Belediyesinden engellilere akülü sandalye

08.12.2020 11:58 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:02
Yüreğir Belediyesinden engellilere akülü sandalye

Yüreğir Belediyesi ilçede bulunan 10 engelliye akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Yüreğir Belediyesi ilçede bulunan 10 engelliye akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Yüreğir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri akülü tekerlekli sandalye kullanabilir raporu olan ihtiyaç sahibi 10 engelli bireye akülü araçlarını teslim etti.

Engelli bireylere yönelik çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Engelli kardeşlerimizin yaşadıkları sorunlar sadece kendilerinin değil, ailelerinin, çevrenin, toplumun, kısacası tüm insanların sorunudur.

Bugüne kadar ilçemizde yaşayan engelli bireylerimize nasıl sahip çıktıysak bundan sonra da çalışmalarımız ve desteğimiz devam edecek" dedi.

Akülü tekerlekli sandalyeye kavuşan engelli bireyler büyük mutluluk yaşarken aileleri de duyarlılığı için Başkan Kocaispir'e teşekkür etti. - ADANA

Yüreğir Belediyesinden engellilere akülü sandalye

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Isparta Belediyesi yürüme engellilere 100 adet akülü tekerlekli sandalye hediye etti
Isparta Belediyesi yürüme engellilere 100 adet akülü tekerlekli sandalye hediye etti
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Engelliler Günü'ne özel akülü tekerlekli sandalye desteği
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Engelliler Günü'ne özel akülü tekerlekli sandalye desteği
Fethiye'de 8 engelli vatandaşa akülü sandalye hediye edildi
Fethiye'de 8 engelli vatandaşa akülü sandalye hediye edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ivana Sert Sezen Aksu Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Erol Bulut Fatih Terim Mbaye Diagne Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız Türk Kaza Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yüreğir Belediyesinden engellilere akülü sandalye - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 12:02:45. #1.14#
title