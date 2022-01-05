Yüreğir Belediyesinden engelli memur adaylarına kurs

Yüreğir Belediyesi, kamuda görev almak için sınavlara hazırlanan engelli bireylere yönelik ücretsiz Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Ekpss ) hazırlık kursu açtı.

Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırma adına birçok yeniliği ve projeyi hizmete alan Yüreğir Belediyesi, Kültür İşleri Müdürlüğü aracılığıyla yeni bir hizmet başlattı. Bu kapsamda engelli bireyler için 2 yılda bir düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na hazırlık kursu açıldı. Mehmet Akif Ersoy Kültürevi'nde açılan EKPSS kursunda hafta içi her gün eğitim, etüt, soru çözümleri olmak üzere Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık ve temel güncel konularda eğitim veriliyor.

EKPSS kursu kapsamında engelli bireylere sınav öncesi periyodik aralıklarla psikolojik danışmanlık ve rehberlik, motivasyon ve sınav stresi ile başa çıkma eğitimleri de verilecek. Sınav sonunda kursiyerlere EKPSS tercih danışmanlığı hizmeti verilerek tecrübe paylaşımı yapılacak.

Başlatılan çalışmadan dolayı Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'e teşekkür eden engelli memur adayları, Yüreğir Belediyesi'nin desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini belirttiler. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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