Bodrum ilçesindeki yunus parkını ziyaret eden klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, yunuslara klarnet çaldı. Yunuslar da çıkardıkları seslerle sanatçıya eşlik edip, figürler sergiledi.



Güvercinlik Mahallesi'ndeki Dolphin Park Bodrum'a giden klarnet virtüözü Serkan Çağrı, yunuslarla mini bir konser verdi.



Klarnet çalan Çağlar'a, sevimli yunuslar da ses çıkartarak karşılık verdi. Sanatçının etrafını saran iki yunus, ilginç sesler çıkararak müzik eşliğinde dans eder gibi figürler sergiledi.



Sevimli yunusların konserin ardından Çağrı'yı alkışlaması da ilginç görüntü oluşturdu.



Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatil için ilçeye geldiğini ve arkadaşının tavsiyesi üzerine yunus parkını ziyaret ettiğini söyledi.



Yunuslarla iletişim kurmayı başardığını ifade eden Çağrı, "Yunusların sesini zaman zaman klarnette taklit ediyordum, acaba bu sesi duyarlarsa nasıl bir etki oluşur diye merak ettim. Bugün klarnetle geldim. Onlara klarnet çaldım, onlar da klarnetin ritmini buldular." dedi.



Hayvanların bu müziğe karşı duyarlılığını görünce çok şaşırdığını ifade eden Çağrı, hayvansever olduğunu ve parkta güzel vakit geçirdiğini ifade etti.



Çağrı, "Sesler aracılığıyla her canlıya şifa vermek, onlara mutluluk verebilmek mümkündür. Sesler dünyadaki tüm canlılar arasındaki iletişim kurabilmenin en önemli gerçeğidir." diye konuştu.



Yunusların seslere çok duyarlı hayvanlar olduğuna dikkati çeken Çağrı, "Ben onlara 'saz arkadaşlarım' dedim. Alkış deyince mutlu oluyorlar. Sesleri de çok iyi yakaladık. Doğru ritm veriyorlar. 'Hayvanlara eziyet mi ediyorsunuz?', 'hayvanların bu halinden siz hoşnut musunuz?' gibi pek çok tepkiler geldi." ifadelerini kullandı.



Öte yandan, yaşanan görüntüler ve yunusların verdiği tepkiler, yunus eğitmenlerini de şaşırttı.