Yunusemre'den yangın söndürme çalışmasına destek
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Yunusemre'den yangın söndürme çalışmasına destek

Yunusemre'den yangın söndürme çalışmasına destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yunusemre Belediyesi, Şehzadeler ilçesine bağlı Halıtlı ve Sarıalan Mahallelerinde meydana gelen orman yangınlarını söndürme çalışmalarına araç, ekipman ve personel desteği verdi.

Yunusemre Belediyesi, Şehzadeler ilçesine bağlı Halıtlı ve Sarıalan Mahallelerinde meydana gelen orman yangınlarını söndürme çalışmalarına araç, ekipman ve personel desteği verdi. Yangın tüm ekiplerin etkin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yunusemre Belediyesi ekipleri, Şehzadeler ilçesine bağlı Halıtlı ve Sarıalan Mahallelerinde meydana gelen orman yangınlarının söndürme çalışmalarına destek verdi. Yunusemre Belediyesi'nce dozer, su tankeri, hizmet aracı ve personel desteğinde bulunulurken; yangın tüm ekiplerin etkin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Olası bir felaketin önüne geçildiğini belirten Sarıalan Mahalle Muhtarı İmran Güneş, söndürme çalışmalarında kendilerine destek olan tüm ekiplere teşekkür etti. Güneş, "Mahallemizde meydana gelen yangın büyümeden kontrol altına alınabildi. Mahallemize 100 metre uzaklıkta çıktı yangın. Söndürme çalışmalarına katılan herkese teşekkür ediyorum. İtfaiye teşkilatı ve belediyelerimizin desteği ile büyümeden kontrol altına alabildik" diye konuştu.

Yangının olduğu dakikalarda Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, ilçede olası bir yangın durumunda alınan önlemlere ilişkin toplantı yaptı. Başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinin katıldığı toplantıda günler öncesinden alınan önlemlerin arttırılarak devam ettirilmesi kararlaştırıldı. - MANİSA

Yunusemre'den yangın söndürme çalışmasına destek
Yunusemre'den yangın söndürme çalışmasına destek
Yunusemre'den yangın söndürme çalışmasına destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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