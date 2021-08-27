Yunusemre Belediyesinden iki aileye erzak desteği
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Yunusemre Belediyesinden iki aileye erzak desteği

Yunusemre Belediyesinden iki aileye erzak desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yunusemre Belediye Meclisi Sosyal Yardım, Yaşlı, Engelli, Çocuk ve Kadın Komisyonu Üyeleri ve Manisa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan iki engelli aileyi ziyaret ederek erzak ve hijyen kolisi desteğinde bulundu.

Yunusemre Belediye Meclisi Sosyal Yardım, Yaşlı, Engelli, Çocuk ve Kadın Komisyonu Üyeleri ve Manisa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan iki engelli aileyi ziyaret ederek erzak ve hijyen kolisi desteğinde bulundu.

Sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalar ile adından sıkça söz ettiren Yunusemre Belediyesi, vatandaşlarının yanında olmaya devam ediyor. Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım, Yaşlı, Engelli, Çocuk ve Kadın Komisyonu Üyeleri ile Manisa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız, daha önce tekerlekli sandalye desteğinde bulunulan Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde oturan iki aileye ziyarette bulundu. Ziyarete Yunusemre Belediye Meclisi Sosyal Yardım, Yaşlı, Engelli, Çocuk ve Kadın Komisyonu Üyeleri İsmet Akçay, Zühre Karabulut, Atilla Demir ve Manisa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız katıldı. Ailelere hijyen ve erzak kolisi verildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren aileler, desteklerinden dolayı Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür etti. - MANİSA

Yunusemre Belediyesinden iki aileye erzak desteği
Yunusemre Belediyesinden iki aileye erzak desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

MANİSA KULA' DA ORMAN YANGINI
MANİSA KULA' DA ORMAN YANGINI
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