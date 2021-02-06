Yunus Timleri'nden motorize polis olmak isteyen çocuğa doğum günü sürprizi

Yunus Timleri'nden motorize polis olmak isteyen çocuğa doğum günü sürpriziMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 'Yunus' olarak bilinen motorize polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 9 yaşına giren Kutan Çapar'a pasta ve çeşitli hediyelerle sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Yunus Timleri'nden motorize polis olmak isteyen çocuğa doğum günü sürprizi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 'Yunus' olarak bilinen motorize polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 9 yaşına giren Kutan Çapar'a pasta ve çeşitli hediyelerle sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Marmaris ilçesinde, modacı Can Çapar, motorize polis olmak isteyen oğlu Kutan Çapar'ın sokağa çıkma kısıtlamasına denk genel doğum gününde üzgün olduğunu görünce emniyet personelinden destek istedi. Durumu öğrenen Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli Yunus timleri bir kafeteryadan üzerinde 'Doğum Günün kutlu olsun, yanındayız' yazılı pasta ve çeşitli hediyeler aldı. Çıldır Mahallesi 149 sokak üzerinde bulunan eve gelen iki motosikletli polis, kapıyı çaldı. Kapıyı açan Kutan Çapar karşısında motorize polis ekibini görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Heyecandan konuşmakta zorluk çeken Kutan, kendisine uzatılan doğum günü pastasını alıp, teşekkür etti.

Modacı Baba Can Çapar, "Oğlum, sürpriz doğum günü pastasına çok şaşırdı ve sürekli konuşan evladım bir anda nutku tutuldu. Yüzündeki tebessüm, mutluluk dünyalara değişilmezdi. Bizleri kırmayan Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine çok teşekkür ederim. 9 yaşına basan oğlumun unutamayacağı güzel bir anı olacak. Allah polislerimize sağlık, huzur ve güç versin, iyi ki varlar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı