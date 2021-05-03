Yunus Emre ve hocası Tapduk Emre'nin türbeleri restore ediliyor
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Yunus Emre ve hocası Tapduk Emre'nin türbeleri restore ediliyor

Yunus Emre ve hocası Tapduk Emre'nin türbeleri restore ediliyor
Anadolu Ajansı / Adem Koçak - Haberler | Güncel

Tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre ile hocası Tapduk Emre'nin Aksaray'daki türbelerinde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre ile hocası Tapduk Emre'nin Aksaray'daki türbelerinde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Ortaköy ilçesine bağlı Sarıkaraman köyü sınırları içerisinde Ziyarettepe Mevkisi'nde bulunan Yunus Emre Türbesini ziyaret ederek, devam eden restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yunus Emre ve hocası Tapduk Emre'nin türbesinin Aksaray'da bulunduğunu ifade eden Vali Aydoğdu, 2020 yılında başlayan restorasyon çalışmalarının bu yıl tamamlanacağını söyledi.

Türbeler ve Yunus Emre'nin çilehanesinde restorasyonların devam ettiğini vurgulayan Vali Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Devam eden çalışmaları yerinde inceledik. Yunus Emre ve hocası Tapduk Emre'nin restore edilen türbeleri ile çevre düzenleme işleri bu yıl tamamlanacak. Yunus Emre bizim kültürümüzün en önemli taşıyıcılarından birisi. Sevgi dağı olarak adlandırdığımız restorasyon ve çevre düzenleme projelerimiz Yunus Emre'ye layık, bölgeye ve Aksaray'a layık bir külliye haline gelecek. Bu çalışmalar tamamlanarak Yunus Emre'ye olan vazifemizi bir şekilde yerine getirmiş olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koçak

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