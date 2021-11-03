Yunus Emre Oratoryosu, 5 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezi'nde

2021 yılı, Türk dili ve kültürünün önemli halk şairi olan Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü olması nedeniyle; Cumhurbaşkanlığı tarafından 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' ilan edilmesinin yanında, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından da anma ve kutlama yıl dönümleri kapsamına alındı. Bu anlamlı yıldönümü dolayısıyla; İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 5 Kasım 2021 Cuma günü saat 20.00'de Ahmet Adnan Saygun'un Yunus Emre Oratoryosu ile Akm Tiyatro Sahnesi'nde olacak.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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