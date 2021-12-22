Yunus Emre hediyelik eşya yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

"2021 UNESCO Yunus Emre Anma ve Kutlama Yılı" ve Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" kapsamında, "Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Hediyelik Eşya Yarışması Sergisi" ve "Yunus Emre Temalı Uluslararası Lületaşı Heykel Sempozyumu Sergisi" Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi'nde düzenlendi. Sergiye Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Temizel, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Rahmi Atalay, sempozyumda yer alan sanatçılar, akademisyenler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Prof. Dr. Fuat Erdal: "Umuyorum ki bu iki etkinliğin sonuçları hem şehrimiz için hem de ülkemiz için güzel sonuçlar doğurur"

Sergilerin açılış konuşmalarını gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bilimde, sanatta, şiirde, hikayede, romanda ve aynı zamanda müzikte yaptığımız Yunus Emre etkinliklerinde sizlerle birlikte olduk. Güzel Sanatlar Fakültemizin öncülüğünde iki etkinliğimizde de bugün yine hep beraberiz. Umuyorum ki bu iki etkinliğin sonuçları hem şehrimiz için hem de ülkemiz için güzel sonuçlar doğurur. Bu etkinliklere katılan sanatçılarımıza, tasarımcılarımıza, heykeltıraşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ödül alan, almayan bütün sanatçılarımızı gönülden kutluyorum. "

Prof. Rahmi Atalay: "Yunus Emre Anadolu Rönesansının kapılarını açan, herkese hitap eden sevgi anlayışı ile zamanda yolculuk eden bir derviş"

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Rahmi Atalay ise gerçekleştirdiği konuşmasında "Yunus Emre bir halk şairi, Yunus Emre bir düşünür, Yunus Emre Anadolu Rönesansı'nın kapılarını açan, herkese hitap eden sevgi anlayışı ile zamanda yolculuk eden bir derviş. Biz de Yunus'un manevi yolculuğuna dahil olmaya çalışarak Yunus felsefesini, sevgisini, hoşgörüsünü kendi dilimiz ve biçimlerimizle sizlere aktarmaya çalıştık. Bu sempozyum ve sergi sayesinde sanat dünyamıza, Eskişehir ilimize ve Anadolu Üniversitesi'nin eser birikimine yeni ve özgün yapıtlar kazandırmaktan dolayı onur duyuyoruz. " dedi.

"Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Hediyelik Eşya Yarışması Sergisi" kapsamında gerçekleştirilen ödül töreninde ise üçüncü olan Emre Kaymak'a ödülünü Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Rahmi Atalay, ikinci olan Aslıhan Akgün'e ödülünü Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Temizel, birinci olan Doğukan Ciltaş'a ise ödülünü Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal takdim etti. Ödül töreninin ardından katılımcılar sergi alanını gezerek eserleri inceledi.

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