Yunus Emre Enstitüsü ve Mamak Belediyesi protokol imzaladı Yunus Emre Enstitüsü ve Mamak Belediyesi protokol imzaladı Yunus Emre Enstitüsü ve Mamak Belediyesi arasında Türkçe eğitiminin yaygınlaştırılması, kültür-sanat faaliyetlerinin yapılması, Türkoloji faaliyetlerinin desteklenmesi ile Tunus ve Cezayir'de "Tercihim Türkiye" projesi çerçevesinde...

Yunus Emre Enstitüsü ve Mamak Belediyesi protokol imzaladı

ANKARA - Yunus Emre Enstitüsü ve Mamak Belediyesi arasında Türkçe eğitiminin yaygınlaştırılması, kültür-sanat faaliyetlerinin yapılması, Türkoloji faaliyetlerinin desteklenmesi ile Tunus ve Cezayir'de "Tercihim Türkiye" projesi çerçevesinde Türkçe ile ilgili çalışmaların yapılması konusunda iş birliği protokolü imzalandı.

Yunus Emre Enstitüsü ile Mamak Belediyesi arasında Türkçe eğitiminin yaygınlaştırılması, kültür-sanat faaliyetlerinin yapılması, Türkoloji faaliyetlerinin desteklenmesi ile Tunus ve Cezayir'de "Tercihim Türkiye" projesi çerçevesinde Türkçe ile ilgili çalışmaların yapılması konusunda iş birliği protokolü imzalandı. İmza töreni Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Çok önemli bir iş birliği protokolünü imzalamak üzere bir araya geldiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "(Protokol kapsamında) Türkçe öğretiminin yayınlaştırılması, kültür-sanat faaliyetlerinin yapılması, Türkoloji projesinin desteklenmesi ile ilk olarak Tunus ve Cezayir'de 'Tercihim Türkçe' projesi kapsamında faaliyetler yapılması, bilim ve Türkçe sınıflarının oluşturulması konusunda bir protokol gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Mamak Belediyesi'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla hareket ettiğini aktaran Köse, "Bizim için insana yaptığımız hizmet en büyük hizmet. Sanata, edebiyata, estetiğe önem veriyoruz. Binalar yapılır; ama gönüller yapmak apayrıdır. İnşallah 'Bismillah' diyerek başlamış oluruz" diye konuştu.

1300 yıl önce yaşamış büyük bilge Bilge Tonyukuk'un "Bir şeyi yufka iken bükmesi kolay imiş, ince kalın olursa parçalaması zorlu imiş" sözlerini hatırlatan Köse, birlik ve beraberliğin öneminden bahsetti.

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ise, protokol üzerinde kısa sürede anlaştıklarını belirterek, "Anlaşmaların temelinde esas olan niyettir. Niyetiniz ne ise bütün davranışınıza yansıyan da o olur. Gerek belediyemiz gerek enstitümüzün temel bir niyeti var" dedi.

Salgınla birlikte dünyanın her tarafında insanın kendisiyle, yaşadığı doğayla ve diğer insanlarla sorunu olduğunun yeniden anlaşıldığını, tüm bunları çözecek yegane şeyin de Anadolu'nun kadim kültürünün en temel özelliği olan bütün canlıları kendisinin bir parçası olarak görmek olduğunu kaydeden Ateş, şunları kaydetti:

"Bu can fikrini ve düşüncesi dünyanın her tarafında götürmek ve insanlara teklif etmeliyiz. Diğer insanlar bizim rakibimiz değil, bizim refikimiz yani yol arkadaşımızdır. Bugün imzaladığımız bu anlaşma da belediyeler ile yaptığımız en kapsamlı anlaşma. Sayın başkanın bu iyi niyeti ile biz inşallah Cezayir, Fas, Tunus ardından da Filistin ve diğer ülkelere gitmek üzere kardeş okul, kardeş aile projelerinde aracı olacağız. Bu vesileyle ilk olarak okullar ve çocuklar olmak üzere kültür ve sanat alanında projelerimizi inşallah en kısa sürede hayata geçiririz."

İmza töreni, çekilen hatıra fotoğrafı ve hediye takdiminin ardından son buldu. Her iki kurumunun başkanları tarafından imzalanan protokol kapsamında; yapılacak iş birliği ve birlikte ortak yürütülecek projelerin esasları belirlenirken, ulusal ve uluslararası alanda Türkçe öğretiminin yanı sıra, Türkoloji faaliyetlerinin desteklenmesi, farklı toplum kesimlerine yönelik kültür-sanat faaliyetleri, çocuklara ve gençlere yönelik bilimsel faaliyetler ve her iki kurumun ve faaliyetlerinin tanıtılması amacıyla yürütülecek ortak programlar ve projeler hayata geçirilecek.

Ayrıca iş birliği protokolü kapsamında enstitünün merkezlerinin de bulunduğu Tunus ve Cezayir ile Mamak ilçe sınırları içinde "Tercihim Türkçe" ve "Türkoloji" projesi kapsamında "Bilim Sınıfı" projesi, "Türkçe Sınıfı" projesi ve Mamak Belediyesinin Genç Sanatçılar Kuşağı projesi ile kültür-sanat faaliyetleri alanlarında iş birliği yapılacak.

Kaynak: İHA