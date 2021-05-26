Yunus Emre Enstitüsü, Bosna Hersek'te Türkçe öğrenim gören öğrenciler için Türkçe Yarışması düzenledi
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Yunus Emre Enstitüsü, Bosna Hersek'te Türkçe öğrenim gören öğrenciler için Türkçe Yarışması düzenledi

Yunus Emre Enstitüsü, Bosna Hersek'te Türkçe öğrenim gören öğrenciler için Türkçe Yarışması düzenledi
Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel

Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) Bosna Hersek'te yürüttüğü "Tercihim Türkçe" projesi kapsamında, Saraybosna Kantonundaki devlet okullarında Türkçe öğrenen öğrencilere yönelik Türkçe Yarışması düzenlendi.

Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) Bosna Hersek'te yürüttüğü "Tercihim Türkçe" projesi kapsamında, Saraybosna Kantonundaki devlet okullarında Türkçe öğrenen öğrencilere yönelik Türkçe Yarışması düzenlendi.

YEE'den yapılan açıklamada, yarışmanın Saraybosna Kantonu Eğitim Bakanlığı himayelerindeki okullarda yapıldığı ifade edilerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle katılımın sınırlı olduğu ifade edildi.

Türkçe öğrenim gören 7, 8 ve 9'uncu sınıf öğrencilerinin katıldığı yarışmada konuşan Saraybosna YEE Müdürü Mehmet Akif Yaman, Türkçe öğrenen öğrencilere teşekkür ederek, "Siz buraya gelerek Türkçeyi sevdiğinizi gösterdiniz. Türkçe öğrenen her öğrencinin, birinci olsun veya olmasın, bizler için ayrı bir önemi ve önceliği vardır." dedi.

Öğrencilerin Türkçe okuma, yazma ve konuşma becerilerinin ölçüldüğü yarışmayı kazananlara tablet bilgisayar hediye edildi.

Yunus Emre Enstitüsü, Bosna Hersek'te Türkçe öğrenim gören öğrenciler için Türkçe Yarışması düzenledi
Yunus Emre Enstitüsü, Bosna Hersek'te Türkçe öğrenim gören öğrenciler için Türkçe Yarışması düzenledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

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