Yunus Emre Diyarından Mevlana Yurduna Ziyaretçi Akını - Eskişehir

DENİZ AÇIK - Büyük Türk düşünürü, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre'nin ebedi istirahatgahı Eskişehir'den, Türk-İslam düşünürü ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'yle birlikte anılan Konya'ya özellikle Şeb-i Arus törenlerinin düzenlendiği 11 gün boyunca yoğun ziyaretçi trafiği yaşanıyor.

Eskişehir'den Konya'ya gelenler önce Mevlana Türbesi'ni ziyaret ediyor. Türbede dua edip ibadetlerini gerçekleştirenler, daha sonra Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'ndeki sema törenlerini izliyor. Kentin yöresel lezzetlerini de tadan ziyaretçiler, aynı gün Eskişehir'e dönüyor.

"Manen mutlu oluyorum"

Eskişehir'den Konya'ya yaklaşık 1 saat 45 dakika süren tren yolculuğuyla giden Filiz Er, AA muhabirine, her yıl gerçekleştirdiği Mevlana Türbesi ziyaretinin kendisini manen mutlu ettiğini söyledi.

"Sevginin kenti" Eskişehir'den "pirlerin yurdu" Konya'ya yolculuk yaptığını anlatan Er, "Sabah Konya'ya gidip akşam da Eskişehir'e dönebiliyoruz. Yunus Emre ve Mevlana gibi gönül insanlarına sahip olduğumuz için kendimi çok şanslı görüyorum." diye konuştu.

Melek Nizam da Mevlana Türbesi'ni ziyaret edip, ilk kez sema gösterisini izleyecek olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Nizam, "Mevlana'nın türbesini ziyaret etmek manevi açıdan rahatlatıyor." dedi.

"Şeb-i Arus törenlerini izleyeceğim"

Mehmet Selim Arıcıoğlu ise Konya'da 2 günlük gezi programı gerçekleştireceğini ve kenti her yönüyle tanıyacağını kaydetti.

Arıcıoğlu, "Şeb-i Arus törenlerini izleyeceğim. Türk tarihinde manevi değeri yüksek şahsiyetlerden Mevlana'nın türbesini ziyaret etmek ve onun adına yapılan törenleri izlemek mutluluk verici." değerlendirmesinde bulundu.

Okuldan arkadaşlarıyla Konya'ya giden Ahmet Mete Özdemir de Mevlana Türbesi'ni ziyaret ettikten sonra "Hazreti Mevlana'nın 745'inci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri"ni izleyeceklerini söyledi.