Yunus Emre Camii inşaatı tüm hızıyla devam ediyor
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Yunus Emre Camii inşaatı tüm hızıyla devam ediyor

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Yunus Emre Camii inşaatı tüm hızıyla devam ediyor

Bilecik Yunus Emre Camii inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.

Bilecik Yunus Emre Camii inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, Bahçelievler Mahallesinde yapım çalışmaları devam eden Yunus Emre Camii inşaatında incelemelerde bulundu. Başkan Şahin, burada Yunus Emre Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz'dan çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Bilecik Belediyesi'nin imkanları ölçüsünde çalışmalara katkıda bulunmaya çalıştığını belirten Başkan Şahin, "Başkan yardımcımız ve ilgili birim müdürlerimizle birlikte yapımı devam eden Yunus Emre Camii'nde incelemelerde bulunduk. Yapım çalışmalarının son durumu hakkında dernek başkanımızdan bilgi aldık. Belediye Başkanlığı olarak imkanlarımız ölçüsünde gerekli katkıları şu ana kadar verdik, bundan sonra da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Dernek Başkanı Yavuz, Bilecik Belediyesi tarafından çalışmaların başından beri birçok alanda destek gördüklerini belirterek Başkan Şahin ve Başkan Yardımcısı Gürses'e teşekkür etti. Mahalle Muhtarı Faruk Genç de Başkan Şahin'e mahalle sakinlerinin talep ve görüşlerini aktararak destekleri için teşekkür etti. - BİLECİK

Yunus Emre Camii inşaatı tüm hızıyla devam ediyor
Yunus Emre Camii inşaatı tüm hızıyla devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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