Yunus Emre "Aşkın Sesi" Adlı Tasavvuf Müziği Konseri Düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO), UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Afyonkarahisar Valiliği, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ), Alimoğlu Kültür ve Araştırma Merkezi ile AKÜ Sultan Divani Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde Yunus Emre "Aşkın Sesi" adlı Tasavvuf Müziği Konseri gerçekleştirildi.

AKÜ Atatürk Kongre Merkezinde gerçekleştirilen Yunus Emre "Aşkın Sesi" Tasavvuf Müziği Konserine AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şuayıp Özdemir, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Dündar, Afyonkarahisar Yazarlar ve Şairler Derneği Başkanı Muharrem Günay, Afyonkarahisarlı İş İnsanı İbrahim Alimoğlu, dernek üyeleri, akademik ve idari personel ile sanatseverler katıldı.

Konserin açış konuşmasını gerçekleştiren Afyonkarahisar Yazarlar ve Şairler Derneği Başkanı Muharrem Günay, Afyonkarahisar Şairler ve Yazarlar Derneği olarak 2021 yılının "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olması dolayısıyla Afyonkarahisar genelinde ortaokul ve liseler arasında şiir yarışması düzenlediklerini söyledi. Günay, "Amacımız Afyonkarahisar'ı münevverler, mütefekkirler ve şairler yazarlar şehri yapmaktır. Öğrencilerimizin bu eserleri İl Özel İdaremiz tarafından kitap halinde bastırılacak. Hem okullarına hem de kendilerine birer adet takdim edilecektir" diye konuştu.

AKÜ Sultan Divani Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü ve Devlet Konservatuvarı Öğr. Gör. Yunus Emre Uğur ise Anadolu coğrafyasının en önemli mutasavvıflarından olan Yunus Emre'nin çağları aşan düşüncelerinin günümüz dünyasında da yansımalarının hala devam etmekte olduğunu söyledi. Uğur, "Bu doğrultuda 2021 yılı, UNESCO tarafından Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yıl dönümü nedeniyle Yunus Emre ve Türkçe Yılı olarak ilan edilmiştir. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sultan Divani Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Alimoğlu Kültür ve Araştırma Merkezi iş birliği ile gerçekleştirilerek bu programda, Aşık Yunus'un hikayesini nağmelerle anlatmaya çalışacağız. Hz. Yunus'un hikayesini nağmelerle anlatmaya çalışacağız. Hz. Yunus'un himmetleriyle onu yad edeceğimiz bu gecenin manevi feyz ve lütfunun hepimizin üzerinde tüm hayatımız boyunca süre gelmesini en kalbi hislerimle niyaz ederim" dedi.

Yunus Emre ve Türkçe Yılı Şiir Yarışmasında Dereceye Giren Öğrenciler Ödüllendirildi

Etkinlik kapsamında Afyonkarahisar Yazarlar ve Şairler Derneğince düzenlenen "Yunus Emre ve Türkçe Yılı Şiir Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Yarışma neticesinde liseler düzeyinde dereceye giren, Özel Genç Kalemler Fen Lisesinden birinci Azra Kumru'ya, Osmangazi Anadolu Lisesinden ikinci İbrahim Ziyanak'a, TED Özel Anadolu Lisesinden üçüncü Mustafa Bilgiç'e; ortaokul düzeyinde dereceye giren, Sandıklı Ali Çetinkaya Ortaokulundan birinci Medine Ceylin Hançer'e, Abdürrahim Mısri Ortaokulundan ikinci Elif Feyza Arslan'a, Çıkrık Öğretmen Hamza Kesman Ortaokulundan üçüncü Sinem Demir'e ödülleri AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şuayıp Özdemir tarafından takdim edildi.

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