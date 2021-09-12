Yunus Emre 700. ölüm yıldönümünde anıldı - Haberler
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Yunus Emre 700. ölüm yıldönümünde anıldı

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Yunus Emre 700. ölüm yıldönümünde anıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tasavvuf şiirinin öncülerinden halk şairi Yunus Emre'yi 700. ölüm yıldönümünde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki "Yunus Emre Oratoryosu" konseri ile andı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tasavvuf şiirinin öncülerinden halk şairi Yunus Emre'yi 700. ölüm yıldönümünde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki "Yunus Emre Oratoryosu" konseri ile andı.

Tasavvufun öncü şairlerinden Yunus Emre'nin 700. ölüm yıldönümünde İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (Türksoy), İzmir Devlet Opera ve Balesi işbirliği ile Yunus Emre Oratoryosu Konseri düzenledi. İzmir Kültür Zirvesi kapsamındaki konserde, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından pandemiden etkilenen sanatçılara destek amacıyla kurulan El Ele Müzik Senfoni Orkestrası, İzmir Devlet Opera ve Balesi Korosu ile Türksoy Korosu birlikte sahne aldı.

Etkinlikte Türksoy Korosu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür plaketi takdim etti. Plaketi İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay aldı.

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Haber: Yunus Emre 700. ölüm yıldönümünde anıldı - Haberler
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