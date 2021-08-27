Yunanlıların Türk karasularına bıraktığı 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Yunanlıların Türk karasularına bıraktığı 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanlıların Türk karasularına bıraktığı 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen ve Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına bırakılan 33 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen ve Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına bırakılan 33 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 25 Ağustos 2021 tarihinde saat 07.35'te, Sahil Güvenlik ekipleri Kuşadası ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan can salı içerisindeki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. - AYDIN

Yunanlıların Türk karasularına bıraktığı 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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