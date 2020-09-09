Yunanlılar çocukların da bulunduğu 19 kişiyi ölüme terk etti
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Yunanlılar çocukların da bulunduğu 19 kişiyi ölüme terk etti

Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri, içinde çocukların da bulunduğu 19 düzensiz göçmeni bindikleri fiber teknenin motorunu çalışmaz hale getirerek Türk karasularına itti.

Yunanlılar çocukların da bulunduğu 19 kişiyi ölüme terk etti
09.09.2020 21:35 | Son Güncelleme: 09.09.2020 21:47

Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri, içinde çocukların da bulunduğu 19 düzensiz göçmeni bindikleri fiber teknenin motorunu çalışmaz hale getirerek Türk karasularına itti. Marmaris açıklarında gece saatlerinde sürüklenen fiber teknedeki 19 kişi Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, fiber tekne ile Yunan adalarına yaklaşan, içinde çocukların da bulunduğu 19 kişilik düzensiz göçmen grubu Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durduruldu. Fiber teknenin motoru çalışmaz hale getirildi. Çocuklar ve kadınların bulunduğu fiber tekneyi Türk karasularına kadar iten Yunan Sahil Güvenlik ekipleri 19 kişiyi adeta ölüme terk etti. Bölgede devriye görevi yürüten Türk Sahil Güvenlik ekipleri deniz üstünde sürüklenen 19 düzensiz göçmeni bota alarak kurtardı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler içinde bir de göçmen kaçakçısı yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, göçmen kaçakçısı hakkında işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
YAHYA: Yunan onlari orda infaz etse yine Avrupa sesini cikartmaz
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