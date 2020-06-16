Yunanların 99 yıl önce yakarak katlettiği 83 Türkün mezar yerleri bulundu
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Yunanların 99 yıl önce yakarak katlettiği 83 Türkün mezar yerleri bulundu

2 Nisan 1921'de Yunan işgal güçleri tarafından yakılarak katledilen çoluk çocuk, kadın erkek 83 Türkün mezarları Çivril ilçesinin Cabar Mahallesi'nde tespit edildi.

Yunanların 99 yıl önce yakarak katlettiği 83 Türkün mezar yerleri bulundu
16.06.2020 14:56 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:05

2 Nisan 1921'de Yunan işgal güçleri tarafından yakılarak katledilen çoluk çocuk, kadın erkek 83 Türkün mezarları Çivril ilçesinin Cabar Mahallesi'nde tespit edildi. Bulunan mezarların Yunan askerleri tarafından Cabar köyüne yapılan gece baskınıyla katledilen 83 kişiye ait olduğu öğrenildi.

99 yıl önce Yunan işgali sırasında yakılarak katledilen 83 Türkün mezarı Çivril ilçesinin Cabar Mahallesi'nde tespit edildi. Milli Mücadele sırasında 2 Nisan 1921'de yaşanan katliamın ardından defnedilen vatandaşların mezar yeri Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çivril Belediyesi ve Türk Ocakları Denizli Şubesi işbirliğinde gerçekleştirilen Çivril ve Yöresi Milli Mücadele Programı'nın ardından açıklandı. Programa katılanlar Çivril ilçesinin Cabar Mahallesi'nde tespit edilen mezarlığı ziyaret etti. Ziyarete Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Türk Ocakları Denizli Şube Başkanı ve PAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Tok ve Prof. Dr. Yusuf Kılıç ile beraberindekiler katıldı.

"83 vatandaşımız yakılarak katledildi"

Türk Ocakları Denizli Şube Başkanı ve PAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Tok, burada yaptığı açıklamada Milli Mücadele döneminde Denizli'nin çok önemli olaylara tanıklık ettiğini açıkladı. Yunan işgal güçlerinin Çivril, Güney ve Buldan havzasını işgali esnasında çok büyük zulüm ve katliamlara imza attığını anlatan Tok, "Yunan işgali sırasında büyük katliamlar var. Bunun biri Buldan'ın şu anda tamamen yakılmış, yıkılmış ve terk edilmiş olan Direbolu köyüdür. Direbolu Yunan katliamında insanların camiye doldurularak katledildiği vahşi bir olay. İkinci önemli olay ise Çivril'in Cabar köyüdür. Yunan askerleri Cabar köyünü bir gece baskınıyla 83 kişiyi çoluk çocuk, yaşlı genç, kadın erkeği katlederek yakmıştır. Köy daha sonra yeniden inşa edilmiştir. Şu anda bulunduğumuz alan 83 canımızın, şehidimizin yatmış olduğu bir mezarlıktır. Maalesef köy terk edildiği için yeni bir mezarlık oluşturulmuş ve bu mezarlık terk edilmiş, metruk bir mezarlıktır" diye konuştu.

"Yapılan zulüm unutturulmayacak"

Cabar olayını anlatan öğretmen Münir Sayhan da bu katliamın unutulmaması gerektiğini belirterek, emek veren herkese teşekkür etti.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı ise Denizli Büyükşehir Belediyesinin her zaman tarihe ve geçmiş değerlere sahip çıktığını vurgulayarak, yapılan zulmü unutturmayacaklarını söyledi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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