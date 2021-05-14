Yunanistan turizme kapılarını açtı

Yunanistan, 14 mayıs itibariyle ülkenin en önemli gelir kaynağı olan Turizm sektörünün kapılarını turistlere açtı.

Yunanistan, 14 mayıs itibariyle ülkenin en önemli gelir kaynağı olan Turizm sektörünün kapılarını turistlere açtı.

Geçtiğimiz yılın Kasım ayından bu yana pandemi nedeniyle tam kapanma yaşayan ülkedeki kısıtlamalar aşamalı olarak kaldırılmaya başlandı.

Turizm sezonunun açılışını Atina'nın antik Sounion tapınağında Turizm Bakanı Haris Theoharis yaptı..

Theoharis, bu yılki turizm sezonunun geçen yıla oranla daha verimli olacağına inandığını; çünkü alınan önlemlere paralel olarak, hızla devam eden aşılanma sürecinin de yaz ortalarına kadar tamamlanacağını vurguladı.

Yunanistan'da Pfizer-Biontec, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson aşıları kullanılıyor.

Bugüne dek 3 milyon dozun yapıldığını açıklayan makamlara göre, Haziran itibariyle 20'li yaş gurubu da aşılanmaya başlanacak.

Turistler gelmeye başladı

Turizm sektörünün resmen açılmasıyla Yunan adalarına ilk gelenlerin başında Alman turistler bulunuyor.

İngiliz turistler için ise ülkelerine geri dönüşlerinde 10 günlük karantina zorunlunluluğu olmasının, Yunan turizmine İngiliz sektesi vuracağı tahmin ediliyor.

TUİ gibi büyük turizm şirketleri Rodos, Kos ve Korfu gibi popüler adalara rezervasyonlara açıldı.

Girit adasına ilk cruise gemileri yanaşmaya başladı.

Yunan hükümeti, bu yılki turizm sezonunu açmadan önce, en fazla turist çeken irili ufaklı adalardaki nüfusun tamamının aşılanmasına özen gösterdi.

Bu çerçevede nüfusu 10 binden az olan ada sakinlerinin aşılanmasının Mayıs sonuna kadar tamamlanacağı; nüfusları 10 binden fazla olan daha büyük adalardaki sakinlerin aşılanmalarının ise Haziran sonunu bulacağı belirtiliyor..

"Covid free islands" gibi turist çekebilecek slogan, afiş ve videolarla yabancı ülkelerde kampanyalar yürüten Yunanistan, geçen yılın yaz sezonunu, bir yıl öncesine oranla yüzde 80 gibi bir zararla kapatmıştı.

Her beş çalışandan birinin turizm sektöründe olduğu Yunanistan bu nedenle pandemi sona ermese bile turizm sektörünü şimdiden açma kararı aldı.

Yunanistan'a, kara, hava ve denizden giriş yapacak yabancı tristlerden PLF formu doldurulması, negatif PCR testi ya da aşı sertifikası gösterilmesi gibi uygulamalara devam ediliyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, tüm Avrupada geçerli olması öngörülen "aşı sertifikasının" Haziran ayında uygulanmaya başlanacağını ümit ettiğini açıkladı.

Normalleşme

Bu arada kısıtlamalarda büyük değişiklikler de yapılıyor.

Dışarı çıkarken, nerelere gidilecekse önceden sms atma zorunluluğu Cuma gününden itibaren kaldırıldı. Ayrıca dışarı çıkma kısıtlamaları ise gece saat 23.00-05.00 'ten 00.30-05.00'a çekildi.

Restaurant, taverna, lokanta, kafelerin sadece açık havada ve mesafeli masalara servis yapmalarına izin verilirken, plajların da açılmasıyla 4 metrelik mesafe uygulamalarına özen gösteriliyor.

Ülkedeki müzeler, açık hava sinemaları ve spor salonlarının ise önümüzdeki hafta itibariyle açılması bekleniyor.

Tüm bu esnemelere rağmen, ülkedeki vaka sayısı 2 binlerde dalgalanırken; sağlık makamları aşılanma sürecinin tamamlanmasından sonra herşeyin normale döneceğini umuyor.