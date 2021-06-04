Yunanistan, Libya konulu Berlin Konferansı'na çağrılmadığı için "memnuniyetsiz"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya konulu Berlin Konferansı'na çağrılmadıkları için "memnuniyetsizlik" duyduklarını bildirdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya konulu Berlin Konferansı'na çağrılmadıkları için "memnuniyetsizlik" duyduklarını bildirdi.

Dendias, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Kubis'e, Almanya'nın Yunanistan'ı Berlin Konferansı'na davet etmeme kararından duydukları "memnuniyetsizliği" dile getirdiğini aktaran Dendias, Libyalı mülteciler konusunda BM ile iş birliği konusunun da bu görüşmede ele alındığını kaydetti.

İkinci Berlin Konferansı 23 Haziran'da düzenlenecek. Konferansın ana gündem maddelerini genel seçimler ve yabancı güçlerin Libya'dan çekilmesi oluşturacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Durul