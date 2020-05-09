Yunanistan Kardak kayalıklarının peşini bıraktı
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Yunanistan Kardak kayalıklarının peşini bıraktı

09.05.2020 16:55 | Son Güncelleme: 09.05.2020 17:01

Türkiye ve Yunanistan arasında uzun yıllardır gerilime neden olan Kardak kayalıklarında aylardır essizlik hakim.Bodrum'dan 2 mil uzakta bulunan Kardak kayalıklarına Yunan askerleri uğramamaya başladı.

Türkiye ve Yunanistan arasında uzun yıllardır gerilime neden olan Kardak kayalıklarında aylardır essizlik hakim.

Bodrum'dan 2 mil uzakta bulunan Kardak kayalıklarına Yunan askerleri uğramamaya başladı. Türk sahil güvenlik ekibi ve Türk savaş gemisi bölgede 24 saat nöbet tutarken, Yunan sahil güvenlik ekipleri ise aylardır Kardak kayalıklarına uğramadığı öğrenildi.

Yunan askeri tacizi bıraktı

26 yıldır Türk kara sularına girerek sınır ihlali yapan Yunan sahil güvenliği bu yıl Kardak kayalılarını geçerek çok az sınır ihlalinde bulundu. Geçtiğimiz yıllarda neredeyse her gün sınır ihlali yaparak Türk karasularına giren Yunan sahil güvenlik ekipleri aylardır bölgeye gelmedi.

Türkiye tedbiri elden bırakmıyor

Yunan sahil güvenliği Kardak kayalıklarına uğramasa da Türk sahil güvenlik ekipleri ve Türk savaş gemileri bölgeden ayrılmıyor. Çavuş adasına kurulan gözetleme kulesinden 24 saat ada izlenirken denizden ise sahil güvenlik ekipleri gün boyu devriyelerini sürdürüyor.

(Eren Ayhan/İHA)

Yunanistan Kardak kayalıklarının peşini bıraktı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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