Yunanistan, Kapalı Maraş konusunda tarafını seçti: Rum Kesimi Yönetimi'ne destek vereceğiz
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Yunanistan, Kapalı Maraş konusunda tarafını seçti: Rum Kesimi Yönetimi'ne destek vereceğiz

06.10.2020 21:49 | Son Güncelleme: 06.10.2020 22:00

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kapalı Maraş'ı 46 yıl sonra yeniden açacağını açıklamasının ardından Yunanistan'dan, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne tam destek vereceğiz" açıklaması geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kapalı Maraş'ın perşembe günü yeniden açılacağını duyurmasının ardından Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) destekleyeceğini açıkladı.

PERŞEMBE GÜNÜ AÇILACAK

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı açıklamada, "hayalet şehir" olarak bilinen ve 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın perşembe günü açılacağını söylemişti.

Tatar, yaptığı açıklamada, "Perşembe günü sabah saatlerinde halkımızın Maraş dahilinde istifade etmeye başlayacak. Maraş meselesini her türlü siyasi rekabetin üzerinde milli bir dava olarak görüyoruz. Taşınmaz mal komisyonu 74 öncesi hak sahiplerinin yeniden evlerine-iş yerlerine temin edecek faaliyetleri sürdürmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları da elbette dikkate alınmaktadır. Maraş meselesinde yeni bir safhaya geçiyoruz. Maraş'ta attığımız bu geri dönülmez adımın KKTC'ye, tüm hemşehrilerimize ve adanın tamamına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"RUM KESİMİNE DESTEK VERECEĞİZ"

KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın söz konusu açıklamasının ardından Yunanistan harekete geçti. Kapalı Maraş'ın açılmaması için devreye gireceklerini belirten Yunanistan, "Rum Kesimine destek vereceğiz" açıklamasında bulundu.

Yunanistan, Kapalı Maraş konusunda tarafını seçti: Rum Kesimi Yönetimi'ne destek vereceğiz

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