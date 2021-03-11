Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 35 kaçak göçmen kurtarıldı
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Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 35 kaçak göçmen kurtarıldı

11.03.2021 09:25 | Son Güncelleme: 11.03.2021 09:29
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 35 kaçak göçmen kurtarıldı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Güneş Adası açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği ekiplerince Türk karasularına bırakılarak, ölüme terk edilen 35 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Güneş Adası açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği ekiplerince Türk karasularına bırakılarak, ölüme terk edilen 35 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Güneş Adası açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 35 kaçak göçmeni kurtardı.Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılan kaçak göçmenler, Ayvalık ilçesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

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