Yunanistan'ın ölüme ittiği 2 kaçak göçmen kurtarıldı
YUNANİSTAN güvenlik güçlerinin geri ittiği 2 kaçak göçmen, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarındaki Besmi Adası'nda mahsur kaldı.
13.06.2020 14:15 | Son Güncelleme: 13.06.2020 14:19
YUNANİSTAN güvenlik güçlerinin geri ittiği 2 kaçak göçmen, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarındaki Besmi Adası'nda mahsur kaldı. 2 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Yunanistan güvenlik güçlerinin Türk karasularına geri ittiği 2 göçmen, 10 Haziran sabahı saat 08.00 sıralarında, Kaş açıklarındaki Besmi Adası'na çıkıp, yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu tarafından adadan alınan 2 kaçak göçmen, kıyıya çıkarıldı.
Kaynak: DHA