Yunanistan'ın Meriç'ten geçen göçmenleri Türkiye kıyısına ittiği görüntüler ortaya çıktı
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Yunanistan'ın Meriç'ten geçen göçmenleri Türkiye kıyısına ittiği görüntüler ortaya çıktı

Yunanistan askerlerinin göçmenleri Türkiye sınırına ittiği iddia edilen görüntüler ortaya çıktı. Alman Der Spiegel dergisinin ulaştığı görüntülerde, asker üniformalı, yüzleri maskeli kişilerin şişme botlarla bir grup göçmeni, bir kıyıya bıraktığı görülüyor.

12.12.2019 21:16 | Son Güncelleme: 12.12.2019 21:16
Yunanistan'ın Meriç'ten geçen göçmenleri Türkiye kıyısına ittiği görüntüler ortaya çıktı

Yunan askerlerinin göçmenleri sınırına ittiğini gösterdiği iddia edilen görüntüler ortaya çıktı.


Kayıtlarda askeri üniformalı, yüzleri maskeli kişilerin şişme botlarla bir grup göçmeni, kıyıya bıraktığı görülüyor. Alman dergisi, ulaştığı görüntülerin Meriç Nehri'nin Türkiye sınırında kaydedildiğini öne sürdü. Haberde ayrıca, şu an görevde olan ve mesleği bırakmış 6 polisin, 'ın Meriç Nehri üzerinden göçmenleri sistematik olarak Türkiye'ye geri yolladığını itiraf ettiğini yazdı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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