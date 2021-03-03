Yunanistan'ın Larissa kentinde 5,9 büyüklüğünde deprem oldu
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Yunanistan'ın Larissa kentinde 5,9 büyüklüğünde deprem oldu

03.03.2021 13:59 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:09

Yunanistan'ın orta kesimindeki Larissa kentinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yunanistan'ın orta kesimindeki Larissa kentinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Atina Yer Bilimleri Enstitüsü, Larissa kent merkezinin 24 kilometre kuzeybatısında yerel saatle 12.16'da 5,9 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

Yerin 15 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtilen ana depremden 3 dakika sonra 4,4 büyüklüğünde bir artçı sarsıntının daha kaydedildiği aktarıldı.

Başkent Atina'da da hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremde, can veya mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Diğer yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünün 6,2 olduğunu duyurdu.

Yunanistan'ın Larissa kentinde 5,9 büyüklüğünde deprem oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Durul

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