Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias İstanbul'da

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İstanbul'a geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İstanbul'a geldi. Dendias, Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya geldi.

Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın bugün için planlanan Ankara ziyareti, NATO toplantısı nedeniyle yarına ertelendi. Ancak Dendias Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşmesini ertelemedi. Sabah saatlerinde İstanbul'a gelen Dendias, Beyoğlu'nda bulunan Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu'na geçti. Dendias, burada Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya geldi. Dendias'ın Bartholomeos ile görüşmesi sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı