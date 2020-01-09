Yunanistan'dan ülkeye kaçak sokulan 463 kilogram kaçak et ele geçirildi
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Yunanistan'dan ülkeye kaçak sokulan 463 kilogram kaçak et ele geçirildi

Yenikarpuzlu beldesinin Güney Virajı mevkisinde hudut askerlerince çalılıklar arasında karton kutular ve çuvallar tespit edildi.

09.01.2020 17:36 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:36
Yunanistan'dan ülkeye kaçak sokulan 463 kilogram kaçak et ele geçirildi

'nin ilçesinde 'dan getirilen 463 kilogram kaçak et ele geçirildi.


Yenikarpuzlu beldesinin Güney Virajı mevkisinde hudut askerlerince çalılıklar arasında karton kutular ve çuvallar tespit edildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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