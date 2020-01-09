Yunanistan'dan ülkeye kaçak sokulan 463 kilogram kaçak et ele geçirildi
Yenikarpuzlu beldesinin Güney Virajı mevkisinde hudut askerlerince çalılıklar arasında karton kutular ve çuvallar tespit edildi.
09.01.2020 17:36 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:36
Edirne'nin İpsala ilçesinde Yunanistan'dan getirilen 463 kilogram kaçak et ele geçirildi.
Yenikarpuzlu beldesinin Güney Virajı mevkisinde hudut askerlerince çalılıklar arasında karton kutular ve çuvallar tespit edildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com